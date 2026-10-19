Педагогов Ингушетии приглашают на бесплатное обучение по STEM-подходу

Автор и преподаватель программы Мадина Сампиева познакомит участников с методами объединения нескольких дисциплин в рамках одного проекта, применением цифровых технологий и искусственного интеллекта в обучении. По итогам шестидневного курса каждый участник разработает собственный STEM-урок или мини-модуль, рассчитанный на два-четыре занятия.

В первую очередь программа предназначена для учителей математики и информатики. Присоединиться также смогут преподаватели физики, химии, биологии, географии и технологии, а также студенты педагогических направлений, заинтересованные в межпредметном подходе.

Очный финал состоится 2 ноября в кампусе Академии цифрового развития. Участники представят свои проекты, получат обратную связь экспертов и смогут обменяться опытом с коллегами.

По завершении обучения слушателям выдадут сертификаты объемом 24 академических часа. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.