Первый день фестиваля «Юрт-Ганз» прошел в Нарзрановском районе

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального Коммолодежи, мероприятие прошло в селе Гази-Юрт Назрановского района. Собравшиеся получили возможность принять участие в различных состязаниях, насладиться концертными номерами, этнокультурными презентациями, ярмаркой и многочисленными мастер-классами.

Особое внимание было уделено вовлечению в фестивальные мероприятия детей, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также членов семей участников специальной военной операции. Для них фестиваль стал возможностью включиться в коллективную деятельность, приобрести новые навыки и почувствовать себя частью молодёжного сообщества.

«Соорганизатором выступило региональное отделение Всероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Совместная работа позволила подготовить разнообразную программу, направленную на поддержку молодёжи, развитие творческих способностей и сохранение культурных традиций», — отметил собеседник.