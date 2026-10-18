Почти 150 мешков мусора собрано в ходе акции «Вода России» в Ингушетии

В уборке берега участвовали студенты Ингушского государственного университета, сотрудники экологического ведомства, представители общественности, члены Русского географического общества, волонтеры и неравнодушные жители республики. Общими усилиями территорию очистили и вернули ей достойный вид.

В Минприроды напомнили о простом, но принципиальном правиле: берега водоемов не должны превращаться в свалки. Это вопрос не только эстетики, но и ответственности, экологической культуры и уважения к месту, где мы живем. Нельзя любоваться красотой родной природы и одновременно оставлять после себя мусор, считая, что убирать должен кто-то другой. Тем более, 2026-й Главой республики Махмуд-Али Калиматовым объявлен в регионе Годом экологии.

Организаторы мероприятия поблагодарили каждого, кто не остался в стороне и внес свой вклад в общее дело.