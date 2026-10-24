Показы фильмов XII кинофестиваля «Золотая Башня» проходят в Ингушетии 

Показы состоялись на десяти площадках: в кинотеатре «Матрица» («Дружба») в Назрани и домах культуры населенных пунктов Плиево, Яндаре, Кантышево, Верхние Ачалуки, Аршты, Алкун, Али-Юрт. В селе Нестеровское фильмы шли сразу в двух учреждениях.

В программу дня вошли работы авторов из Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга: документальные ленты «Авиатор», «Дело Леонгард», «Женская доля», художественные картины «Судьба барабанщика», «Блиндаж» и «Красавица». Зарубежную панораму представил венесуэльский фильм «День мертвых».

Отдельная программа ждала зрителей в сельском поселении Али-Юрте Назрановского района. Там показали фильмы режиссеров из Ингушетии, Чечни и Ставропольского края, включая «Вендетту» Имрана Даурбекова, «Вопреки» Башира Гатагажева, «Сквозь тьму» Хадижат Идрисовой, «Птицу» Анастасии Шляхтиной и другие работы. Для местных авторов фестиваль стал возможностью представить свои работы землякам.

Сегодня, 24 октября, показы продолжатся на девяти площадках. В программе: документальные и художественные картины, а также фильм из Китая «Очаровательный Пекин» (внеконкурсная панорама). Одна из главных картин дня — военная драма «Остров Сухо», действие которой разворачивается в октябре 1942 года на Ладоге: истории двух друзей, девушки и мальчика из блокадного Ленинграда переплетаются на фоне защиты Дороги жизни. Показ состоится в 16 часов.

Фильмы можно будет увидеть в кинотеатре «Матрица» в Назрани, домах культуры Плиево, Яндаре, Кантышево, Верхних Ачалуки, Аршты, Алкуна, Али-Юрта и Нестеровское. Первый сеанс на всех площадках начинается в 10 часов, последний — в 18:00 мск.

Полная кинопрограмма доступна по ссылке: https://ctkiki.ru/кинопрограмма-xii-международного-кино/.

Напомним, официальный старт XII Международному кинофестивалю «Золотая Башня» будет дан 25 октября.