В приеме принимали участие руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат Магомед Дарсигов, глава фракции ВПП в парламенте Магомет Алисханов, представители управления Росреестра по республике Исса Додов и Ассоциации садоводов региона Магомед Матиев.

Более полутора десятков заявителей обратились в общественную приемную со своими наболевшими проблемами. Вопросы были различной тематики. Но в подавляющем большинстве они касались улучшения жилищных условий, получения квоты на иногороднее лечение, трудоустройства, а также оказания содействия в решении юридических вопросов, установления инвалидности.

Одной из первых к партийцам обратилась жительница с. п. Нижние Ачалуки Любовь Ваделова с просьбой оказать содействие в иногороднем лечении и оказании материальной помощи. Заявительница рассказала, что является инвалидом первой группы. Она получила множественные ожоги и болеет онкологией. Они с братом, который также получил тяжелые ожоги, живут в ветхом доме в сложных условиях. Тумгоев оказал семье необходимую материальную помощь, а Магомед Дарсигов обещал посодействовать в организации поездки на лечение. К оказанию помощи подключится и представитель Ассоциации садоводов Ингушетии Магомед Матиев.

С просьбой о выделении жилья к спикеру обратилась жительница Назрани Марина Дзармотова. Как следует из обращения, её муж инвалид первой группы. Семья воспитывает 4 детей и живет с семьей супруга в стеснённых условиях. В связи с тяжелым материальным положением у них нет возможности снимать отдельное жилье. Вопрос взят на рассмотрение. Будет сделан запрос в необходимые инстанции.

Заявитель из сельского поселения Нестеровское Дауд Кодзоев обратился к парламентариям с конструктивными предложениями развития республики, сохранения ингушского языка и истории. Внимательно выслушав жителя, Тумгоев отметил важность сохранения и совершенствования культуры речи ингушского языка, формирования духовной культуры и развития интереса к этому ингушской молодежи. Также он направил обратившегося к вице-спикеру парламента Руслану Парову, который также является и писателем.

В рамках личного приема спикер провел необходимые консультации и дал соответствующие разъяснения. Решение всех озвученных в ходе приема граждан проблем взял под личный контроль.

«В который раз убеждаюсь, что личный прием граждан — это один из наиболее эффективных способов работы с населением. Хорошая возможность для наших граждан напрямую обратиться к органам государственной власти в сложной жизненной ситуации и получить поддержку в разрешении насущных проблем», — отметил Тумгоев.