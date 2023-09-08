Ранее, 26 июня 2019 года, Президент России Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова временно исполняющим обязанности Главы Ингушетии. Такое назначение, по мнению экспертов, было мотивировано тем, что в тот период в республике нужен был авторитетный человек, профессионал, который будет уделять внимание в первую очередь вопросам единения народа. Президент страны решил доверить судьбу Ингушетии человеку, ранее не раз показавшему себя принципиальным сторонником закона.

Махмуд-Али Калиматов пришел на должность руководителя региона, имея за плечами большой опыт практической работы в сфере отстаивания законности и правопорядка. Благодаря долгой и продуктивной работе в органах прокуратуры, зная обо всех подводных камнях и хитрых схемах, которыми любят пользоваться незаконопослушные граждане, он призвал работать на благо республики всех, кто это желает и умеет делать. Естественно, не все, кому было оказано доверие, оправдали надежды, но такой поворот дела руководитель субъекта предвидел еще в самом начале, главное, что это был естественный процесс, чисто рабочие моменты, решая которые в целом удалось достичь хороших результатов и в государственном управлении, и в производственной сфере, и в работе с общественностью.

Отметим, что в первое время после своего избрания Махмуд-Али Макшарипович спокойно наблюдал за ситуацией в республике, изучал обстановку. Не торопя события, он постепенно стал налаживать конструктивную работу с бизнесменами, политиками, лидерами общественного движения, религиозными деятелями, направляя их деятельность в русло здравого смысла. При этом он не стал обещать «золотые горы» и настроил всё свое окружение на такой же лад. А жители Ингушетии с его назначением связывали только позитивные изменения.

В одном из своих интервью еще в 2019 году Глава заявил, что «созидание — это долгосрочный и трудоемкий процесс, который требует к себе серьезного отношения. Здесь нужны последовательные действия, а не скоропалительные решения».

В принципе, если провести краткий экскурс по самым важным событиям, произошедшим за истекший период, можно сказать, что так и случилось: несмотря на то, что новому руководителю региона пришлось начинать свою деятельность в условиях тяжелого финансового кризиса, связанного с большим госдолгом, пандемии коронавируса, санкций недружественных стран и, наконец, начавшейся специальной военной операции на Украине, которая продолжается до сих пор, удалось сделать очень много.

Общеизвестно, что за годы своего существования Ингушетия достигла серьезных результатов в своем развитии, но наряду с успехами всегда существуют и проблемы. Были они и на момент избрания Главой республики Махмуд-Али Калиматова. Но он, по оценкам экспертов, сумел сохранить в регионе социально-экономическую стабильность и, несмотря на сопутствующие трудности, вместе со своей командой достиг главных целей и задач, которые он себе поставил, вступая в должность в 2019 году.

Что важного произошло в Ингушетии за эти четыре года и по какому пути идет республика в настоящее время — в нашем сегодняшнем материале.

Фактически надо признать, что на момент назначения Махмуд-Али Калиматова руководителем субъекта, Ингушетия находилась в тяжелой финансовой ситуации. Обновления требовала и кадровая политика, имеется в виду подбор на руководящие должности профессионалов. Также необходимо было усилить борьбу с коррупцией и мздоимством. Кардинальные меры требовались для подъема экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта. К такому мнению приходили многие политические эксперты по Северному Кавказу. Поэтому в первую очередь избранный Глава обозначил важнейший приоритет: минимизация безработицы и создание рабочих мест.

Также руководитель региона знал наперед, что кадровая политика — самая уязвимая для республики сторона. Для того чтобы в органах власти работали грамотные, энергичные люди, Махмуд-Али Макшарипович запустил кадровый конкурс, в названии которого отразилась его главная задача — «Ингушетия. Курс на обновление». В этом марафоне поиска новых кадров принять участие могли не только жители региона, но и все желающие, проживающие за пределами республики. Результатом такой работы стали свежие силы в количестве двадцати человек, причём шесть из них стали занимать руководящие должности.

Решительный настрой бороться с очковтирательством Махмуд-Али Калиматов также обозначил с первых дней пребывания на посту Главы Ингушетии. Изучая ситуацию на социальных объектах, стало известно, что в республике большинство возведенных объектов социального назначения не работают, а многие школы, построенные по федеральной целевой программе, через несколько лет превращались в аварийные. Негодование руководителя субъекта по этому поводу было вполне обоснованным. Тогда же он заявил, что власти будут вносить недобросовестных застройщиков, которые возводят социальные объекты с нарушениями, в «чёрный список», чтобы исключить их появление впредь на социально значимых строительных площадках республики.

Навёл Глава порядок и в экономической сфере. В итоге, все федеральные проекты сегодня реализуются на основе софинансирования из региональной казны. А значит, чем больше у республики собственных доходов, тем больше возможностей привлечь деньги из Москвы и сделать для жителей Ингушетии можно гораздо больше.

Махмуд-Али Макшарипович помогает бизнесу и не требуют от предпринимателей невозможного. На совещаниях лично предупреждает руководителей различных ведомств, что будет наказывать каждого за чиновничьи барьеры. С этой целью в регионе создаются привлекательные инвестиционные условия. Более того, Глава республики обратился к федеральному центру с предложением включить Ингушетию в перечень субъектов на софинансирование расходных обязательств по ежемесячным выплатам, назначаемым при рождении третьего (или последующего) ребёнка до достижения им трёх лет.

В одном из своих первых публичных выступлений Махмуд-Али Калиматов отметил: «Ингушетия нуждается в интенсивном развитии всех отраслей экономики и социальной сферы, инфраструктуры жизнеобеспечения. Поэтому необходимо добиваться большей эффективности взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участия общественных, молодежных, некоммерческих организаций в общественном контроле. Главными условиями реализации этих задач считаю стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства и сплоченности нашего народа».

Для того чтобы стабильно развиваться дотационному региону, повышать уровень жизни при наличии таких маленьких собственных доходов, решено было использовать механизмы, созданные государством в виде национальных проектов, с помощью которых можно сделать многое, ведь нацпроекты охватывают практически все направления: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, предпринимательство и т. д. Это серьёзные рычаги, позволяющие при грамотном управлении подняться на новый уровень.

С таким мнением политологов полностью согласился и Махмуд-Али Калиматов. Говоря на эту тему, он отметил: «Безусловно, нацпроекты — это серьёзный бонус для дотационной Ингушетии, поэтому мы намерены направить все усилия на их реализацию. Малоимущие, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, сироты должны в первую очередь почувствовать изменения к лучшему. Вызовы времени требуют новых методов управления для вывода республики из состояния политического и экономического кризиса. Поэтому я признаю, что для реализации национальных проектов необходим будет переход экономики региона на инновационную социально ориентированную модель развития. Также необходимо будет приложить все усилия, опыт и знания для эффективного решения проблем социально-экономического развития региона, повышения качества жизни людей, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, политической стабильности в республике».

Таким образом, Глава Ингушетии с первых дней своей работы показал, что лично намерен контролировать реализацию нацпроектов и максимально использовать в интересах жителей республики все доступные программы развития. «Каждый рубль из регионального бюджета должен быть использован эффективно. А ответственность за это будут нести руководители министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов. Пыль в глаза пускать не получится», — заметил он.

У Главы республики много интересных инициатив и идей, за участие в которых конкретные люди получают реальную помощь, поощрение за свой честный труд. Достаточно вспомнить один замечательный проект, где лучшие подсобные хозяйства показывают свои красивые сады и огороды и получают за это денежное вознаграждение. Другой, не менее значимый проект, когда о малоимущих семьях, родных и близких погибших сотрудников полиции, участников специальной военной операции проявляется забота со стороны властных структур. Другими словами, второстепенных вопросов в деятельности руководителя Республики Ингушетия просто нет, все сферы его трудовых обязанностей актуальны и важны.

При этом Глава, как и в первые дни своего назначения, не устает отмечать, что главными условиями реализации всех планов по развитию региона он считает «стабилизацию общественно-политической ситуации в республике, обеспечение единства и сплоченности народа».

В действиях главного чиновника Ингушетии жители ценят радушное и открытое отношение к людям. Махмуд-Али Калиматов, в соответствии с личными моральными принципами, доступен простому человеку, он часто устраивает прямые диалоги с народом, и все вопросы, которые волнуют людей, он считает важными. А это один из показателей того, что у власти стоит правильный человек с надежным характером, который достойно выдержал проверку временем.

Как показывает время, слаженная работа Главы Ингушетии с правительством страны позволила не просто добиться стабильности финансово-бюджетной системы, но и устранить проблемы, которые на протяжении нескольких лет накапливались в этом направлении.

Среди бесспорных заслуг Махмуд-Али Макшариповича является то, что Ингушетия после его прихода смогла сократить долговые обязательства республики с 11,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей. При этом государственный долг Республики Ингушетия по бюджетным кредитам был реструктуризирован, с продлением срока погашения до 2029 года. В полном объеме осуществлены выплаты по мерам бюджетного принуждения, которые составляли 3,9 млрд рублей.

Основные успехи в социально-экономическом развитии региона отразились в итоговых достижениях, и по большинству показателей они оказались лучше прогнозных ожиданий. Республика лидирует в СКФО по росту промышленного производства. По динамике роста сельскохозяйственного производства регион также занимает первое место в округе. Также в республике активно реализуются инвестиционные проекты по строительству птицеводческого комплекса «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, которое является крупнейшим на Северном Кавказе.

О повышении инвестиционной активности свидетельствует и рост числа субъектов МСП, где среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего бизнеса выросла на 22%, а число самозанятых граждан увеличилось в 3,7 раза. Нельзя не отметить и улучшение ситуации на рынке труда. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за последний период возрос в 2,3 раза.

Все понимают, что в Кремле отлично информированы о реальном положении дел в Ингушетии, и исходя из этого на федеральном уровне осуществляется поддержка ключевых созидательных планов самого молодого субъекта России. Региону была оказана колоссальная помощь в виде нацпроектов. Благодаря их реализации в Ингушетии за 4 года построено и реконструировано более 280 объектов. В текущем году республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов с общим объемом финансирования свыше 6 млрд рублей.

С 2019 по 2022 год построены и реконструированы 23 школы, 26 детских садов, 13 домов культуры, 2 объекта здравоохранения и 13 объектов спорта, благоустроено 147 общественных территорий и проведен капитальный ремонт 13 функционирующих школ.

На конец 2023 года запланировано завершение строительства 16 школ и 9 детских садов, 2-х домов культуры. Ингушетия пятый год подряд досрочно завершила работы по дорожному нацпроекту (9 участков автомобильных дорог). Также в текущем году произведен капитальный ремонт в 16 учреждениях образования.

В рамках развития материально-технической базы здравоохранения с середины 2019 по сегодняшний день были построены несколько фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории со стационаром в сельских поселениях республики, отремонтированы почти все районные лечебные учреждения. На стадии завершения находится строительство психоневрологического и наркологического диспансера со стационаром в с. п. Плиево, а также близится к концу строительство инфекционного отделения на территории Детской республиканской клинической больницы и поликлиники в г. Сунже. Заканчивается строительство нового здания Кантышевской участковой больницы. В ближайшие годы работа по модернизации объектов здравоохранения будет продолжена.

Вопрос улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан входит в социальный сектор как один из главных. В этом направлении фигурантами являются вынужденные переселенцы и переселенцы из районов Крайнего Севера.

Туризм, который невозможно представить себе без физической культуры и спорта, является весьма популярной структурой в нашей республике, особенно в ее горных частях. В связи с этим сравнительно недавно был запущен новый туристический портал с онлайн-вещанием наиболее популярных туристических дестинаций, а двадцать туристических маршрутов доработаны на основании мифов и легенд. Таким образом, можно сказать, что в регионе активно развивается туристическая отрасль, у которой очевидны замечательные перспективы и появляются собственная материальная база, различные объекты. Поэтому Ингушетию с каждым годом посещают все больше жителей других регионов России и зарубежных стран.

Достаточно сказать о зарегистрированном в Ростуризме первом национальном туристическом брендовом маршруте в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины.

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным в августе текущего года Махмуд-Али Калиматов рассказал о предпринятых властями региона мерах по сдерживанию роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Во всех районах проводятся продовольственные ярмарки (до конца 2023 года планируется 30 ярмарок), чтобы у жителей республики была возможность приобретения продукции предприятий на 10-15% ниже рыночных цен. С этой целью на территории республики открыты 14 магазинов федеральной торговой сети «Магнит».

Самое пристальное внимание власти республики уделяют вопросу улучшения инвестиционного климата. Для этого в Ингушетии организована работа службы «одного окна», благодаря чему сопровождение получают свыше двух десятков инициатив субъектов предпринимательской деятельности.

Хорошие достижения Ингушетия демонстрирует и в создании благоприятных условий ведения бизнеса. Этот факт нашел отражение в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, презентованного на ПМЭФ. Результаты работы региональных властей в данном направлении не остались незамеченными и Владимиром Путиным, который во время своего пленарного выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге отметил Ингушетию в числе регионов, которым удалось добиться значительного прогресса в рейтинге инвестклимата.

В целях поддержки субъектов инвестиционной деятельности в регионе предусмотрен целый ряд мер, в числе которых снижение с 6 до 2% налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, освобождение инвесторов от уплаты налога на имущество, предоставление льгот по аренде государственного имущества.

Также следует отметить работу властей в области импортозамещения. Так, в текущем году в сфере промышленности планируется запустить новые производства, которые займутся выпуском товаров взамен санкционных. Это производство детских санитарно-гигиенических средств не менее 96 млн единиц в год, более пяти млн упаковок детского питания в год и т. д. Особо хочется отметить обувную фабрику, которая кроме остального ассортимента выпускает тактические ботинки для снабжения военнослужащих из нашей республики.

За прошедший период были реализованы инвестиционные проекты по строительству лесоперерабатывающего комбината «Мужичи», запуску первого дилерского центра ЗАО «АвтоВАЗ» «Магас Лада», выпуску на базе завода электродвигателей малой мощности чулочно-носочных изделий, полипропиленовых крышек и ручек, а также организации выпуска продукции на швейной фабрике.

К концу 2022 года были введены инвестиционные проекты по строительству завода алюминиевых сплавов, комбината строительных материалов «Неон», а также промышленного тепличного агрокомплекса «Сунжа», в рамках которого строится подстанция «Тихая», запуск которой позволит обеспечить стабильное электроснабжение строящегося тепличного комплекса. Также будет создана энергетическая база для новых инвестиционных производств.

Помимо развития садов интенсивного типа ООО «Алмавит Фрут», произведена закладка орехового сада ООО «Ореховый сад» на площади более ста гектаров. При этом за последнее время отмечается стабильный рост валового сбора по основным видам сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории Ингушетии. Также наблюдается незначительный рост выпуска основных видов животноводства.

Таким образом, можно сказать, что с 2019 года сальдированный финансовый результат деятельности сельскохозяйственных унитарных предприятий, ранее функционировавших с убытком, складывается с прибылью. Выросла также рентабельность сельскохозяйственных организаций.

В 2022 году по качеству дорог Ингушетия оказалась в пятёрке лидеров по стране, заняв четвертое место. Ещё одним преимуществом отчетного периода можно назвать тот факт, что ингушскому аэропорту «Магас» был присвоен международный статус. Решение указанного вопроса находилось на повестке дня с 1998 года.

Необходимо отметить, что в рамках реализации национального проекта «Экология» в Республике Ингушетия проведены большие объемы работ. Как было отмечено во многих федеральных СМИ, за последние годы регион традиционно занимает лидирующие позиции при проведении всероссийских экологических субботников «Зеленая весна», «Зеленая Россия» и акции «Вода России». Активное участие регион принял также и в акциях «Сохраним лес» и «Сад памяти», в рамках которых были проведены мероприятия по посадке зеленых насаждений. Еще одним большим достижением можно назвать тот факт, что за три года по решению судов удалось вернуть в бюджет Ингушетии около 5 млрд рублей и более 550 га земли.

В республике в настоящее время ведется реализация проектов по производству систем очистных сооружений для различных отраслей, мощностью 150 модулей в месяц. Производство локальных очистных сооружений актуально для Кавказа. Учитывая, удобную логистику региона, инициатор проекта (ООО «РОС», Московская область) принял решение о переносе мощностей в Ингушетию.

В части создания ВТРК «Армхи» уже утверждена планировка территории. На строительство двух гостиниц и гостиного двора вложено внебюджетных средств в объеме 80 млн руб. ВТРК «Армхи» — старейший курортно-туристический комплекс Кавказа — создаст дополнительные рабочие места и возможность получать жителям Ингушетии и гостям республики полноценный отдых.

В этом году планируется ввод еще одного крупного предприятия — комплекса, предназначенного для производства газобетонных блоков мощностью 53 тыс. кубометров в год. После реализации этих проектов будет создано еще 560 рабочих мест. Все проекты строятся с соблюдением экологических норм.

Также созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций. Школьный автопарк пополнился новыми автобусами. В соответствии с поручением Президента России все учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций республики с 1 сентября 2020 года на 100% обеспечены бесплатным горячим питанием.

Стоит отметить, что Махмуд-Али Калиматов, говоря о позитивных результатах, которые фиксируются в регионе, всегда отмечает важность и своевременность той поддержки, которую республике оказывают федеральные власти в лице Президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. При этом и сам Глава всегда исправно исполняет поручения, которые исходят из Москвы. В частности, это обеспечение финансового суверенитета, развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, поддержка бизнеса и развитие инвестклимата, а также повышение благосостояния граждан и помощь военным и их семьям.

Как мы знаем, серьезным вызовом для страны в целом и нашей республики в том числе стала необходимость проведения специальной военной операции на Украине. Таким образом, СВО стала важнейшим вопросом в реалиях сегодняшнего времени. В этой связи надо сказать, что власти Ингушетии оказывают необходимую поддержку участникам СВО, мобилизованным гражданам и членам их семей. В частности, у нас разработаны и успешно реализуются более двадцати мер социальной поддержки, инициатором которых стал Махмуд-Али Калиматов. Активное участие в реализации этих мер принимают и предприниматели. Также в республике в мае этого года был открыт региональный филиал госфонда «Защитники Отечества», в задачи которого входит решение всех вопросов участников СВО и их семей в режиме «одного окна».

На недавней встрече с Президентом России в Кремле Глава Ингушетии говорил не только о достижениях и проблемах республики, но и о том, как решается вопрос социального патронажа и материального обеспечения семей погибших военнослужащих из Ингушетии. Махмуд-Али Калиматов отметил, что работа по социальной поддержке военнослужащих и членов их семей ведется на постоянной основе. «Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в целях оказания адресной помощи ведутся социальные паспорта каждой такой семьи и оказывается помощь в решении имеющихся у них проблем бытового, финансового и социального характера», — подчеркнул он, отметив также, что в зону СВО из Ингушетии направлено около 407 тонн материальной помощи и 14 единиц автотранспорта повышенной проходимости.

Махмуд-Али Калиматов упомянул, что в осуществлении подобных гуманитарных акций принимают непосредственное участие ингушские предприниматели, депутаты Государственной Думы, сенаторы, члены правительства Ингушетии, которые приняли решение перечислять однодневную зарплату на цели СВО, а также население.

Глава Ингушетии заявил на встрече с Президентом страны, что весенний призыв 2023 года республика исполнила досрочно. «По контрактникам у нас вопрос также проработан хорошо, — отметил руководитель субъекта. — Два участника СВО из Ингушетии стали Героями России. Это Адам Хамхоев и Мустафа Боков. Не менее достойный пример мужества и верного служения Родине показали ингушские семьи Акбиевых и Местоевых, которые отправили на Украину по четыре человека. Это Илез, Расул, Тамерлан и Ратмир Акбиевы и Алан, Тамерлан, Ибрагим и Беслан Местоевы».

Глава сообщил, что Ингушетия подписала соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью и направила туда гуманитарную помощь. Также помощь из Ингушетии получили Херсонская область, Донецкая Народная Республика и беженцы из Белгородской области.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что мониторинг общественно-политических процессов свидетельствует, что обстановка в регионе характеризуется как стабильная и контролируемая органами государственной власти всех уровней. Он довел до главы государства, что в Ингушетии большую важность придают предстоящим выборам представительных органов муниципальных образований республики, которые пройдут 10 сентября 2023 года.

В завершение разговора Глава Ингушетии попросил Президента России выделить средства из федерального бюджета на строительство водозабора на реке Асса, включить строительство многопрофильной больницы на 450 коек с поликлиникой в федеральную адресную инвестиционную программу, выделить средства из федерального бюджета на строительство социального реабилитационного центра для несовершеннолетних и оказать поддержку в строительстве пяти объектов культуры: театрально-культурного комплекса, здания Русского государственного музыкально-драматического театра, музея краеведения, государственного колледжа искусств, национальной библиотеки и переносе строительства здания государственной филармонии с 2025 года на 2023 год.

Махмуд-Али Макшарипович Калиматов проводит большую работу и как государственный деятель, и как человек, в полной мере использующий личные качества для налаживания деловых, конструктивных отношений с различными федеральными структурами, известными бизнесменами, учеными, политиками и экономистами.

Благодаря его договоренности с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым, этот известный меценат и предприниматель вкладывает средства в развитие горной части республики, что способствует привлечению большего числа туристов. Ожидается, что турпоток в текущем году увеличится на 10 тыс. человек. Идет реконструкция башенных комплексов (их на территории республики более трёх тысяч), высокогорного детского оздоровительного лагеря «Эрзи», строятся зоны отдыха для туристов, намечено возведение социальных объектов. Помимо этого, в текущем году на средства фонда «Сафмар» реконструируются более сорока мусульманских и христианских кладбищ.

Буквально на днях, в первых числах сентября, Махмуд-Али Калиматов вместе с Микаилом Гуцериевым посетили объекты, открытие которых планируется к 100-летию государственности Ингушетии в 2024 году. В частности, состоялась презентация Академии цифрового развития, ИТ-отеля и торгово-развлекательного центра на площади Согласия в Магасе.

Отмечается, что Академия цифрового развития будет готовить специалистов в самых востребованных областях, а обучение будет бесплатным. Ежегодно это учебное заведение будет выпускать около пятиста высококвалифицированных работников, которые смогут трудоустроиться как на предприятиях республики, так и в федеральных компаниях в удаленном формате.

По словам Махмуд-Али Калиматова, ИТ-Академию можно назвать одним из прорывных проектов, с помощью которого ингушские специалисты будут работать от Камчатки до Калининграда.

Затем Глава региона ознакомился со вторым проектом. Пятиэтажный трехзвездочный отель будет представлять собой объект инфраструктуры Академии цифрового развития. При этом он также будет работать и как обычный отель для всех желающих с расчетом на размещение гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Третий проект — это торгово-развлекательный центр, который будет построен на территории, прилегающей к 100-метровой башне Согласия в Магасе. Главе Ингушетии подробно рассказали, какие объекты будут размещены на 18 тыс. квадратных метрах, среди которых особое предпочтение будет отдано людям с ограниченными физическими возможностями. Бизнесмен заверил, что на юге России не будет проекта равного тому, который будет реализован в Магасе.

Четыре года у власти Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову дались непросто, и он не скрывает это от народа. «Для меня в приоритете было выстраивание правильного диалога между чиновниками и простыми гражданами. И я надеюсь, что в вопросах выявления болевых точек общества, чтобы власти могли отреагировать на явление до того, как оно перейдет в разряд неразрешимой проблемы, мы находим взаимопонимание с людьми. А это самое главное. Но я вам скажу, что без помощи органов исполнительной, законодательной властей, правоохранительных органов было бы сложно справиться с поставленными задачами и достичь нужных целей. Я глубоко благодарен всем и в первую очередь федеральному руководству, которое всегда с пониманием относилось к нашим проблемам и оказывало помощь для того, чтобы мы своевременно могли решать самые острые социально-экономические вопросы», — сказал он.

Махмуд-Али Калиматов всегда подчеркивает, что в Ингушетии живут талантливые, трудолюбивые, энергичные люди, которые преданы своей республике и нашей великой России.

За четырехлетний срок на посту Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову удалось добиться весомых результатов, которые отмечают и на федеральном уровне. Многие задачи уже решены, регион поступательно развивается. Стремление Главы и его команды сделать республику цветущей — это доказательство того, что курс на созидание был взят правильный. Комментируя успехи республики за минувшие четыре года, Махмуд-Али Калиматов сказал, что добиться их удалось прежде всего благодаря командной работе.