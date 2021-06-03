«Это наиболее успешные люди, с определённым опытом работы, качественно составившие свою программу и удачно презентовавшие себя жителям республики, которые в дальнейшем успешно смогут представлять интересы ингушского общества на региональном и федеральном уровне», — считает руководитель Общественной палаты республики Ибрагим Картоев.

Одним из возможных кандидатов в депутаты Народного собрания Республики Ингушетия является Джабраил Яхьяевич Мухлоев.

Джабраил Яхьяевич Мухлоев — ректор исламского института города Сунжи.

Родился 15 ноября 1961 года в селении Краснооктябрьское Сунженского района ЧИАССР.

В 1979 году окончил общеобразовательную школу, одновременно получил начальный курс исламского образования. Имеет высшее духовное образование.

С 1980 по 1982 год проходил службу в рядах Советской армии.

С 1992 по 1994 год преподавал в исламском медресе.

С 1994 по 2008 года работал преподавателем в исламском институте Республики Ингушетия, расположенном в городе Сунжа, который возглавил в 2008 году и продолжает работать по сегодняшний день.

Женат. Отец пятерых детей.

Имеет ряд правительственных и общественных наград и поощрений.

В центре внимания представленной Яхьей Мухлоевым программы лежат вопросы духовной и социальной политики. Основная цель программы — это консолидация общества, желание обеспечить достойное развитие республики, повысить её благосостояние, а значит, и благосостояние всей страны в целом. О своей работе и планах на будущее он рассказывает газете «Ингушетия».

— Уважаемый Джабраил Яхьяевич, в первую очередь хотим пожелать вам успехов и довольства Всевышнего в нелёгком деле духовно-нравственного воспитания подрастающей молодёжи и, конечно же, в желании работать в дальнейшем на благо народа в составе Народного собрания Ингушетии. Работать ректором, а тем более исламского института, задача не из лёгких. На чём сегодня делает акцент исламский институт?

— Основная задача нашего вуза и духовенства в целом — это духовно-нравственное воспитание молодёжи. Если мы дадим в этом вопросе послабление, значит, начнут работать другие механизмы. С этим мы уже сталкивались в недавнем прошлом. Но сегодня ситуация выглядит гораздо лучше, хотя остаются и проблемы, с которыми мы боремся. Наша основная линия — это придерживаться учений Корана. А в целом вся деятельность нацелена на консолидацию общества, на популяризацию духовно-нравственных ценностей, на недопущение радикальных течений и каких-либо разногласий.

Высшее религиозное образование к тому же предполагает изучение не только местных религиозных традиций, но исламской мысли в целом. И что не менее важно. Перед нами стоит задача подготовки нового поколения исламских деятелей, чьи познания не ограничиваются религиозными догмами и ритуалами.

За годы обучения в вузе принципиально важно не только дать студентам базовые познания, но и ориентировать их на дальнейшее самосовершенствование и развитие. Только такой подход способен объединить мусульман.

Важно отметить и такой факт, что институт осуществляет образовательную деятельность на основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, проводит научные исследования в области исламской теологии, осуществляет повышение квалификации и профессиональную переподготовку по реализуемым образовательным программам. Институт имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.

— В прессе существует такое понятие, как российский ислам? Что вы об этом скажете?

— Но для начала надо сказать, что на территории современной России ислам существует издревле. Для России ислам является религией народов, которые испокон веков живут на нашей территории. Мы все вместе создали нашу многонациональную, многоконфессиональную страну. Ислам и православное христианство всегда были опорой для стабильности и мира на территории России.

А российский ислам сегодня — это просвещенный, интеллектуальный, культурный ислам, который распространяет мир и уважительное отношение между разными религиями и народами. Мы показываем истинный просвещенный ислам и показываем вектор ислама, в котором мы должны развиваться, своим примером, живя веками в многонациональном государстве среди представителей других религий. И мы умеем взаимодействовать не только с нашими традиционными религиями, но и с властями.

— Сегодня, когда наше общество претерпевает определённые сложности, какова просветительская деятельность духовенства?

— Безусловно, просветительская деятельность духовенства очень востребована. В недавнем прошлом, да и сегодня духовенство играет огромную роль в борьбе с проявлениями экстремизма, терроризма и разного рода неверными течениями. Мы продолжаем работать в этом направлении. Просветительство, образование, наши проповеди, разъяснительная работа — вот наше оружие. Это не автомат, а слово! В этом и заключается наше социальное служение народу. Ислам — религия умеренности и милосердия, и в ней порицаются любые формы радикализма, любые проявления нетерпимости. Что же касается экстремистских настроений, то это удел малограмотных людей, далеких от правильного понимания Корана.

Но сегодня нас больше беспокоит состояние основной массы верующих, которая отличается недостаточно высоким уровнем религиозной культуры. Значительная доля ответственности за это лежит на нас, на мусульманском духовенстве. И мы это понимаем. Имея возможность регулярно общаться с людьми, стараемся повышать интеллектуальный уровень верующих, способствуем росту их гражданской сознательности. И в этой деятельности выпускники нашего исламского института тоже должны стать ядром, вокруг которого будет формироваться наше общество.

— Как вы смотрите на необходимость проведения просветительской работы богословами в интернет-пространстве?

— Сегодня, когда мир наполнен насилием, злобой и неверием, в сердце каждого молодого правоверного мусульманина возрастает потребность в надежной опоре своей веры, в глубине понимания важности служения Аллаху. Не секрет, что источником информации сегодня для них является интернет. Пока мы думаем «надо — не надо», инициативу перехватывают радикалы, успешно вовлекая нашу молодёжь в разные течения. В противодействие этому просто необходимо усилить информационную работу духовенства по толкованию традиционных основ ислама. Сделать это несложно. Сегодня это по силам, благодаря нашей молодёжи и современным технологиям.

— И в завершение. Почему вы решили выставить свою кандидатуру в депутаты Народного собрания?

— Мы живём в правовом государстве. Мусульманское духовенство не способно самостоятельно повысить уровень религиозного образования народа, чтобы оно отвечало требованиям времени. Духовенство нуждается в интеллектуальной, организационной и финансовой поддержке. Решение обозначенных нами задач, основная цель которых консолидация общества, имеет принципиальное значение не только для религиозных деятелей, но и для общества в целом. Мы говорим не только о развитии ислама, но и о поддержании духовно-нравственного климата в обществе, о сохранении и укреплении общечеловеческих ценностей, гражданских и политических свобод, традиционных основ национальной культуры.

Будучи в составе парламента, если даст Всевышний, мне легче будет провести в жизнь обозначенную мной программу духовно-нравственного воспитания молодёжи и разработать механизмы, консолидирующие наше общество, основанные на учениях ислама и традиционных устоях ингушских адатов.

Участие и поддержка государства просто необходимы для достижения результатов и эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. Совместный потенциал может решить множество проблем. Духовно-нравственные ценности ислама, содержащиеся в Коране, сунне, шариате, всегда выступали тем стержневым фактором, тем моральным кодексом, который имеет своей основной целью благотворное влияние на жизнь людей, улучшение взаимоотношений между ними, формирование у человека моральных качеств, соответствующих идеалам общечеловеческой морали.

Сегодня в нашей республике большой пласт нерешённых проблем, которые приводят к разногласиям и грозят расколом. И наша задача — сделать все, чтобы консолидировать народ. Это и есть главная линия нашей программы.