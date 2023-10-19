Профессия учителя всегда остаётся самой почётной, но в то же время и самой трудной. Ведь умение передать свой опыт молодому поколению, только вступающему в самостоятельную жизнь, — это большой талант. Этим талантом в полной мере обладает учитель математики СОШ № 3 села Кантышево Молотхан Магомедовна Албогачиева.

Как мы знаем, данный предмет не так прост в изучении, но пользу даёт большую. Именно математика развивает логическое мышление, способность анализировать, делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. Всё это старается преподнести своим подопечным М. Албогачиева.

Любопытно узнать, как же она сама пришла в эту профессию?

Воспитывалась Молотхан Албогачиева в многодетной семье, где кроме неё было четыре сестры и пять братьев. Родители её, будучи сами трудолюбивыми людьми — отец работал в совхозе «Экажевский» бухгалтером-кассиром, а мать занималась домашним хозяйством, воспитывая десятерых детей, — вкладывали в них все те качества, которые должны присутствовать в каждом человеке: уважительное отношение к старшим, добропорядочность, любовь к своей Отчизне, заботу о ближних. И их воспитание не прошло даром. Все мы, можно сказать, родом из детства, и во взрослой жизни каждый из нас воплощает то, что было заложено нашими родителями. Желая видеть своих сыновей и дочерей образованными людьми, родители моей героини сумели каждому из них дать хорошее образование, чтобы в дальнейшем им жилось легко, зарабатывая на жизнь честным трудом.

Выбор профессионального пути не был для Молотхан Албогачиевой мучительным, так как она знала с детства, что станет учительницей, а вот какому предмету отдать предпочтение — то ли математике, то ли родному ингушскому языку?.. Здесь решающую роль сыграл учитель математики Экажев Камбулат Магомедович, который вёл в школе данную науку.

«Я училась в экажевской СШ № 1, — рассказывает Молотхан. — Это была хорошая пора... Беззаботное детство, рядом родные и близкие друзья, учителя, которых я очень ценила и уважала. У меня всегда вызывали восхищение мои наставники — Экажев Камбулат Магомедович, учитель математики, и наш классный руководитель Экажева Пятимат Анусовна, которая вела у нас ингушский язык и литературу.

На уроки Камбулата Магомедовича мы всегда шли с большим желанием, потому что он умел заинтересовать своим предметом, занятия порой проходили в игровой форме. Это он делал, скорее всего, чтобы нам легче было усвоить материал. Мы восхищались его личными и профессиональными качествами, его методикой преподавания, к тому же он испытывал искреннюю любовь и нежность к своим ученикам.

Не могу не сказать, конечно, и о своей учительнице по ингушскому языку и литературе Пятимат Анусовне. В нашем классе не было детей, которые учились плохо по этим предметам. Когда Пятимат Анусовна объясняла нам тему, мы ее слушали на одном дыхании, погружаясь мысленно в произведения ингушских авторов. На уроке успевали изучать только отрывки произведений, а полные произведения она нам предоставляла из личной библиотеки, книги передавались из рук в руки. Можно сказать, что эти два учителя определили мою будущую профессию. Выбор я сделала самостоятельно, здесь родные меня поддержали и создали благоприятные условия для дальнейшей учебы».

Закончив школу, моя героиня поступает в ЧИГУ имени Л. Н. Толстого в г. Грозном на математический факультет. Студенческие годы остались в памяти Молотхан Албогачиевой яркими, интересными, насыщенными событиями.

Трудовая деятельность её началась в той же школе, где она проучилась десять лет, в экажевской СШ № 1. Вспоминая те годы, когда она только начала делать свои первые шаги в профессии учителя, Молотхан Албогачиева рассказывает: «После завершения вуза меня потянуло в родную школу, где прошло моё детство. Поначалу было какое-то смущение перед бывшими своими учителями, немного робела, так как я уже должна была стоять наравне с ними, обучая уже сама своих учеников.

Адаптационный период у меня прошел не так сложно, благодаря моим бывшим учителям. Надо признать, что любой человек, начинающий свой путь в профессии, испытывает затруднения вследствие отсутствия опыта. Мне кажется, учителям в этом смысле повезло меньше других: педагогическое образование не обеспечивает достойную стартовую площадку для взлёта в профессию, и, вероятно, именно поэтому становление учителя протекает труднее, острее, больнее, чем у представителей других интеллигентских профессий.

Помню свой первый урок, это был полный провал, если так выражаться. А было это в шестом классе. Мне пришлось искать много дополнительного материала, чтобы заинтересовать детей и придумывать различные математические игры на уроках. Класс был очень сложный, шумный, но все-таки у меня получилось заинтересовать их и навести дисциплину.

Вскоре, после полугода работы, мне дали выпускной класс. Несмотря на то, что была совсем неопытная учительница, я нашла общий язык и с более взрослыми учащимися, ребятам было интересно заниматься математикой, а мне — давать им уроки. Уроки проходили очень интересно, класс у меня был сильный».

Проработав учителем математики в родной школе несколько лет, Молотхан Албогачиева переходит в новую СШ № 3, где выполняет обязанности заместителя директора по УВР. Школа была новая, и коллектив состоял из энергичных, творческих, неравнодушных молодых учителей.

«Самое главное в профессии учителя — это любить детей, — говорит М. Албогачиева. — Ничто другое не сможет это заменить. В профессии учителя важно выстроить правильные отношения между учителем и учеником. Привить комплексные знания по предмету и выстроить доверительные отношения с учениками. Ведь профессия учитель предполагает ответственность за судьбы людей, которых он воспитывает».

Со временем поменяв место жительства и создав уже свою семейную ячейку, моя героиня живёт в селе Кантышево, воспитывая сына. Как когда-то родители прививали жизненные ценности ей самой, Молотхан старается передать всё накопленное Магомеду.

«В настоящее время я работаю в СОШ № 3 с. п. Кантышево учителем математики и классным руководителем в 7-ом классе, а также выполняю обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, — делится она. — Я отвечаю также за организацию учебного процесса в школе, за выполнение учебных программ, качество преподавания, осуществляю контроль за постановкой учебно-воспитательной работы, успеваемостью и посещаемостью учащихся, организую методическую работу в школе, составляю расписание учебных занятий и отчеты о состоянии УВР. В своей работе с детьми стараюсь учитывать интересы каждого ребенка, при принятии каких-либо решений, связанных с жизнью класса, выслушиваю каждого ученика».

М. Албогачиева — замечательный педагог, подлинный мастер своего дела, отдающая ученикам душевные силы и энергию, обучая их правильно разбираться не только в математических законах, но и в законах жизни. Она первая помощница директору школы. Как нам известно, завуч — очень трудная ответственная работа. Но Молотхан Магометовна не привыкла пасовать перед трудностями. Любую работу выполняет тщательно, с душой, не откладывая дела на потом. Каждый учитель может получить от неё квалифицированную помощь, мудрый жизненный совет.

«Замечательный, талантливый учитель математики», «отличный администратор, строгий, но справедливый завуч, который болеет душой за каждый урок», «внимательный и ответственный классный руководитель, готовый помочь своим ученикам в трудную минуту», — такие слова можно услышать про неё от тех, кто с ней рядом трудится, знаком с ней.

Её многолетний, добросовестный и плодотворный труд по воспитанию и обучению подрастающего поколения отмечен соответствующими наградами. Она учитель высшей категории и ветеран труда, почётный работник общего образования РФ.

Что можно пожелать человеку, который всю сознательную жизнь посвятил самому благородному делу? Конечно же, в первую очередь здоровья, энергии, прекрасных талантливых учеников, новых успехов в работе и долгих лет жизни!