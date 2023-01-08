«Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времен внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой», — цитирует патриарха РИА «Новости».

На Украине, считает он, пытаются создать цивилизационную предпосылку для разделения людей, и вопрос заключается в том, насколько удастся довести ее до глубин народной жизни.

«Сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом, и чтобы в глазах украинцев русский народ, россияне стали другим народом. От того, насколько «успешной» будет вся эта деятельность, направленная на создание пропасти между двумя частями одного народа, зависит, конечно, и будущее. Но Церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами», — подчеркнул Кирилл.

В России надеются на это. Надеются на то, что украинцы опомнятся, но пока у власти Зеленский и компания, надежды мало. Чего стоит заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко в интервью Newsweek.

«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы», — сказал он.

Посол добавил, что боевые действия на Украине дали Западу уникальный шанс. «В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», — подчеркнул Пристайко.

Не англичане, американцы или немцы «заклятый враг», а русские. Вдумайтесь в это!

Ладно, если бы этот Пристайко был один такой (или два-три), но проблема и в том, что эти натурально «отмороженные на головы», больные люди занимают ключевые посты на Украине, из таких состоит правящая верхушка страны.

Уже на Западе начали прямо говорить, кто провокатор и к чему это противостояние с Россией может привести, а на Украине купленные с потрохами западниками потомки нацистов продолжают гнуть свою линию.

США следует объяснить, зачем на территории Украины находятся несколько десятков американских биолабораторий, заявила американский журналист Эмералд Робинсон в своем Twitter-аккаунте. «Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?» — написала Робинсон.

Ранее в Минобороны России заявили о том, что в ходе спецоперации российские военные вскрыли факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, которую финансировал Пентагон. По данным ведомства, ее участниками являются экс-руководители структур Минздрава США, связанные с демократической партией и компанией Pfizer. А теперь незавершенные в рамках украинских проектов биологические исследования США активно переносят в государства Центральной Азии и Восточной Европы, отмечает «Российская газета».

То есть, если с Украиной не выгорит, если война «до последнего украинца» не даст желаемых результатов (а это очевидно), Запад переключится на другие страны и будет «лепить» очередных врагов России. Вот такие они, их «демократические ценности», которые заключаются в одном — «мы и только мы», а вы нас обслуживайте. (Иногда злости не хватает, чтобы отреагировать на этот беспредел, но приходится сдерживать себя, не опускаться до уровня их «правдивой» прессы!)

Есть ли надежда, что украинцы опомнятся, пока не поздно? Борис Джерелиевский в материале под заголовком «Украина вернется в родную гавань» (ИА «Аналитическая служба Донбасса») считает, что эта страна будет освобождена и возвращена в родную гавань, но и никакой игры в «три наперстка» с западными шулерами больше не будет.

Автор напоминает, что в предновогодних выступлениях первых лиц российского государства прозвучала конкретизация задач специальной военной операции, которой так ждало российское общество.

«В частности, в последний день уходящего года зампред Совбеза Дмитрий Медведев обозначил одну из главных задач специальной военной операции: «Положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве», заверив, что она будет непременно достигнута.

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС, опубликованном 27 декабря, заявил: «Что касается продолжительности конфликта, то мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона. Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление. Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России».

Лавров, как дипломат, обычно смягчает формулировки, но в данном случае он использует термин «враг» вместо эвфемизмов «недружественная страна», «оппонент». И он фактически провозглашает ультиматум, ставя нацистов перед выбором: капитуляция или разгром.

Еще раньше Президент России Владимир Путин заявил о том, что цель России в вооруженном конфликте с Украиной — объединение русского народа. «Геополитические оппоненты хотят растащить Россию посредством украинского кризиса, тогда как цель Москвы — объединить русский народ», — сказал Владимир Путин. Отметим, что российский лидер неоднократно отмечал, что считает население бывшей Украины, или, вернее, Юго-Западной Руси, неотъемлемой частью русского народа.

К этому можно прибавить, что для абсолютного большинства населения этих земель (83 процента) родным является русский язык. То есть попыткам «расшатывания России через украинский кризис» мы противопоставляем объединение русского народа и собирание русских исторических земель (об исторических русских землях Владимир Путин упомянул и в своем новогоднем обращении). В контексте этого нетрудно понять, что речь идет об освобождении всей Юго-Западной Руси и ее воссоединении с остальной Россией.

Подведя вышесказанному итоги, можно констатировать следующие цели СВО: свержение нацистского режима, освобождение всей территории бывшей Украины и ее воссоединение с остальной Россией. В случае капитуляции нацистов данные цели могут быть достигнуты без кровопролития. В противном случае они будут реализованы силовым путем«, — отмечает Борис Джерелиевский.

Автор напоминает, что началу СВО предшествовало предложение России коллективному Западу о формировании принципов глобальной безопасности, им отвергнутое. В связи с этим сама СВО воспринималась рядом экспертов как военно-технический ответ Москвы. И в контексте этого в обществе были опасения, что Запад может пойти на предоставление «гарантий», вроде «нераспространения НАТО на восток».

Но сегодня, после признания западных лидеров в том, что все соглашения с Россией служили им лишь для выигрыша времени и занятия более выгодных позиций в противостоянии с Москвой, а также что и Евросоюз, и НАТО, и США поставили себе цель нанести прямое военное поражение России на Украине, возможность любых договоренностей нулевая. И это в полной мере относится к невозможности «компромисса» по Украине.

«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается», — указывает Сергей Лавров в упомянутом интервью.

Итак, наше руководство исходит из того, что любые договоры с Западом имеют ровно ту ценность, сколько стоит бумага, на которой они написаны, а единственным способом удержать его от безрассудных и враждебных нам действий является военная мощь России и понимание противником того, что эта мощь в случае необходимости будет пущена в ход.

«В нашем планировании учитываем принцип, работавший в годы холодной войны: принцип мирного сосуществования государств с различными политическими и социально-экономическими системами. Он вполне может прийтись ко двору в новых геополитических условиях», — глава МИД России таким образом дал понять, что единственной формой сосуществования может быть «вооруженный нейтралитет» двух враждебных систем, считает Борис Джерелиевский.

А другого и не остается — только победа на земле, чтобы Запад опять (в который раз) услышал хруст своих зубов, когда столкнется с российским многонациональным кулаком. По-другому (по-хорошему) эти господа никак не понимают. История повторяется, только очень грустно, что за интересы англосаксов гибнут украинцы, которые для россиян никогда не были «заклятыми врагами», коих сделали таковыми Порошенко, Зеленский, Пристайко и прочие враги своего же народа.