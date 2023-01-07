Проще говоря, это главная площадка, где страны решают глобальные проблемы и различные межгосударственные разногласия. Ключевая задача ООН — обеспечить международный мир и безопасность, то есть не допускать войн и других вооруженных конфликтов. В числе других целей — «развивать дружественные отношения между нациями».

Так вот 6 января этого года, когда в Киеве отвергли предложение Москвы о прекращении огня во время Рождества, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, как в секретариате всемирной организации оценивают решение Германии, США и Франции передать Украине БМП, ответил: «Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

Ранее, 5 января, по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия — Marder, информирует ТАСС.

Надо полагать (по их логике), делают они это исключительно в «мирных целях», чтобы прекратить конфликт, а ООН, естественно, поддерживает такое стремление.

Казалось бы, давно пора перестать удивляться, но каждый раз, читая или слушая этих господ, поражаешься: есть ли предел западному цинизму? Все рамки раздвинули и границы перешли.

Пока ООН, одобряя поставки оружия, «несет мир», министр обороны Украины Резников в интервью телеканалу «1+1» заявляет, что ВСУ, наемники и прочие выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией.

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — сказал он.

По словам главы военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что «он, как реальный щит, прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад», сообщает РИА Новости.

Неужели жители Украины реально верят в этот бред?! Какие ценности: «родитель номер 1» и «родитель номер 2» или другие богопротивные вещи? О «городах грехов» Содоме и Гаморре никто не хочет вспомнить? Видимо, нет, раз в Киеве даже на Рождество готовы стрелять по мирным жителям.

Как отмечает Юрий Котенок (ИА «Аналитическая служба Донбасса»), боевики ВСУ продолжают безжалостно обстреливать мирное население ДНР, ведет огонь из артиллерии 155, 152 и 122-мм калибра.

ВСУ действуют по давно согласованному сценарию. Идет планомерное уничтожение донецкой агломерации, ВС России пока не отогнали группировку противника на запад от Донецка, Горловки и других населенных пунктов.

Это связано с очень развернутой системой узловой обороны, опорных пунктов. ВСУ зарылись в землю. На протяжении почти восьми лет они создавали свои позиции. На это все накладывается то, что противник получил высокоточное вооружение со стороны своих западных партнеров. Также враг использует данные спутниковой разведки США и других стран НАТО.

По мнению автора, необходимо рассредоточивать силы, средства, боеприпасы и вооружение личного состава, вести контрразведывательные мероприятия, уделять больше внимания маскировке. Нужно менять тактику ради сохранения жизней российских военнослужащих, так как бои развернулись на обширном театре военных действий.

«Мы вынуждены прикрывать приграничные области: Брянскую, Курскую, Белгородскую. Идут попытки засылки ДРГ, террористических групп с целью нападения на воинские объекты РФ. Противник не оставляет попыток нанести удары вглубь России с помощью дронов. Ситуация серьезная», — отмечает Юрий Котенок.

ВСУ стянули основную группировку сил и средств, которые наращивались на протяжении нескольких лет, на Донецкое направление. Эта агломерация является удобной целью для боевиков — куда ни стрельни, везде попадешь. С 2014 года Донецк, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и другие населенные пункты ЛДНР подвергаются интенсивным ударам со стороны ВСУ. В современной истории трудно провести параллели с сегодняшними событиями.

«Это геноцид, но пока мы не можем решить эту проблему в одночасье. Все будет продолжаться, здесь блицкрига не получится, только выдавливать и выгонять противника оттуда, закрепляться на новых рубежах и отбрасывать врага», — считает автор.

Безусловно, это произойдет, как и в 1945-м добили фашистов в своей берлоге. Отступать нам уже некуда, да и не в наших правилах, когда речь идет о суверенитете государства, о защите Отечества и своих ценностях, а не навязанных нам «цивилизованным» Западом. У украинцев (пока), благодаря своим лидерам-марионеткам, выбора может и нет, а у россиян есть: раствориться в западном цинизме и разврате или сохранить себя. Что мы выбрали — очевидно.