Подопечные США, то бишь украинские горе-патриоты, прикормленные Байденом и Нуланд, своих хозяев даже обошли. Ложь на Украине начиналась со страниц школьных учебников, детям на полном серьезе внушалась «избранность». Восемь долгих и мучительных лет (с 2014 года) ВСУ и нацбатами велся обстрел сел и городов Донбасса, а идеологи систематически промывали мозги собственному населению, вскармливая вооруженные преступные группы националистов.

Восемь лет Украина, которую подзуживал коллективный Запад, испытывала терпение России. Сегодня, когда Вооруженными силами Российской Федерации и Народной милицией ЛДНР проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации этой страны, Киев готов совершить самые гнусные преступления, самые бесчеловечные провокации с соответствующим «информационным оформлением». Так называемые свободные западные СМИ не только их ждут, но и сами принимают участие в создании лжи, фактически задействовав все механизмы информационной диктатуры.

Россия располагает оперативной доказательной базой о готовящихся Киевом очередных ужасных провокациях на Пасху, заявил недавно начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Отмечается, что киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных нападений с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. В этих регионах в пасхальную ночь (на 24 апреля) планируется обстрелять из минометов православные храмы для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения. Для достижения своих преступных целей они формируют десятки мобильных автомобильных групп из неонацистов.

Понятное дело, своевременное разоблачение этих чудовищных замыслов бесит как бандитов с оружием в руках, так и их покровителей с Запада. Они ведь рассчитывают на резонанс. Впрочем, о том, что на Украине идут «постановки» убийств мирных граждан, становится ясно все большему количеству людей в различных странах. Они замечают, что американцы, говоря простым языком, без эластичных фраз и прямо, ведут себя в отношении Украины как мародеры, ждущие своего часа. И следы этих мародеров все больше замечают и отслеживают.

Недавно китайская газета Global Times, проведя собственный анализ, отметила, что США ради собственной выгоды рассчитывают на продолжительный конфликт на Украине.

Отмечается стремление Вашингтона, действующего в интересах своих производителей оружия, чьи акции заметно растут, затянуть конфликт на Украине. Манипулируя Европой и НАТО, американцы намерены получить «геополитические дивиденды». Об этом свидетельствуют и расходы США на это дело — общий объем военной помощи Украине со стороны Вашингтона оценивается в 1,7 млрд долларов. Им бы такие суммы на мир направить, на созидательный процесс, обеспечивающий защиту прав жителей Донбасса, но нет, ориентированы на разрушение, на политический разбой. И, главное дело, постоянно придумывают схемы политического порядка, стараясь повязать своим криминальным почерком другие государства.

Вот накануне четыре сенатора и член палаты представителей США поперли в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты с целью заручиться большей поддержкой для Украины. Главной целью бравой четвертки станет убеждение этих стран в необходимости большей поддержки их спекулятивно-провокационной деятельности на Украине, дабы изолировать Россию. Опять же мы наблюдаем элементарное незнание основ географии этими товарищами. Изучение простого школьного глобуса могло бы им помочь пронять простую истину: мир изменился, Россию невозможно «упрятать» за железный занавес. Поэтому США и НАТО сталкиваются все больше с тем, что большая часть мира не поддерживает давление на Россию. Люди поумнели, и помимо политического прагматизма, что естественно, народ понимает двуличие Запада.

Именно наличие информационной диктатуры сделали США источником двойных стандартов и обмана. И это легко доказать и понять. Вспомним просто про тот же спорт. США вели в последние полвека десятки кровавых конфликтов, уничтожали сотни тысяч мирных жителей в различных странах, и ничего, их спортсмены едут на Олимпийские игры. Никаких тебе ограничений или санкций. Это — обман вселенского масштаба, а там, где ложь становится нормой, все это перетекает в соответствующие последствия. Такая власть начинает привыкать к тому, что пушечное мясо можно использовать, как материал, для своих политических нужд.

Совсем по-другому действует Россия. В частности, российская армия, чтобы избежать новых человеческих жертв, предложила украинским нацикам в Мариуполе сложить оружие и сдаться, гарантировала жизнь всем, кто сделает такой благоразумный шаг. Однако те, кто сидят в Киеве — далеко от свистящих пуль и взрывающихся снарядов — и находятся под внешним управлением, отдают приказы воевать «до последнего украинца». Сообщается, что это неоднократно подтверждалось радиоперехватами вражеских диалогов.

Важны ли жизни военных Украины, которые оказались в окружении в Мариуполе, для НАТО и США? Абсолютно нет. Все, что в какой-то момент потеряло свойство быть причиной, основой для какой-либо выгоды, западным союзникам Зеленского до фонаря. Скорее всего, они уже планируют другие отметки отсчета в нынешней ситуации, понимая, что после зачистки Мариуполя от неонацистского элемента начнется совсем другой этап трансформации украинских реалий.

Российская армия при этом старается использовать все возможности, чтобы сохранить жизни людей, минимизировать бессмысленные людские потери. Так, 19 апреля российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской «Азовстали» военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщили в Минобороны.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 мск 19 апреля 2022 года Вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», — отметил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На данной территории ввели режим полной тишины, были прекращены любые боевые действия, подразделения российской армии и ДНР отвели на безопасное расстояние.

Запад, на фоне таких событий, отвлекает внимание, делает «информационную повестку дня» о якобы возможном дефолте России. Однако о том, что такой процесс может обернуться дефолтом для Европы, на днях заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что дефолт в нашей стране якобы вопрос времени.

«Финансовая система ЕС не вполне устойчива, доверие людей падает. И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно. Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской», — отметил Медведев.

Так что процесс продолжается, и результаты его предсказуемы. Россия выполнит все запланированные ее руководством задачи по демилитаризации Украины, возвращению этой страны в норму нормальных межгосударственных и межнациональных отношений и оценок. Эта задача решается поэтапно, переходом от одного района к другому району зоны военной спецоперации. Она будет выполнена в полном объеме, чтобы никто и никогда не мог больше терроризировать жителей Донбасса и, даже гипотетически, угрожать безопасности России.