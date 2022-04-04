Возможно, политики Турции знакомы с этим романом или руководствуются другими трудами, но двигаясь на восток в поисках «великой Турции», они создали веб-сайт, который позволяет пользователям загружать документы о своем происхождении. Об этом развернуто пишет журналист телекомпании «Аль-Джазира» Имад Чидиак. Приведем его материал с некоторыми сокращениями.

Имад Чидиак напомнимает, что летом 2021 года в Эгейском море наблюдалась серьезная напряженность из-за того, что Анкара направила разведывательное судно к спорному с Грецией континентальному шельфу. В то время турецкие военные объявили, что Анкара смогла закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для греческих кораблей, а также для греков-киприотов.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился превратить Стамбульский греческий православный собор «Айя-София» в мечеть. (это произошло 10 июля 2020 года — ред.).

Все эти события усилили турецко-греческую напряженность, углубили конфронтацию между Анкарой и европейскими странами, а затем еще больше осложнили дело тем, что министр обороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию хранить молчание, «чтобы она не стала мезе (закуской) для интересов других».

Вдобавок ко всему этому, по словам бывшего депутата от «Партии справедливости и развития» Метина Колонка, эта напряженность увенчалась публикацией карты «Великой Турции» в «Твиттере». Наблюдатели сочли, что эта карта является лишь переводом амбиций Турции по расширению.

Колонк высоко оценил победу сельджуков над Византийской империей при Манцикерте в 1071 году, которая позволила азиатским туркам впервые в истории войти в Анатолию. Опубликованная карта включала треть Сирии на севере, большую часть Ирака, Грузию, Армению, Болгария, вплоть до кавказских стран на востоке, и включала запад северной Греции, восточные острова Эгейского моря, а также Средиземное море и весь остров Кипр.

Этих событий и значительной эскалации между традиционными противниками, такими как Турция и Греция, которые вели 4 традиционные войны в двадцатом веке, было достаточно, чтобы напугать весь регион, включая Евросоюз, а также Соединенные Штаты. Европейский союз пригрозил туркам санкциями, а Вашингтон объявил, что частично отменил 33-летнее эмбарго на поставки оружия греческому Кипру. Турция осудила этот шаг как направленный против него.

Турция отступила после этих западных реакций, продолжает журналист «Аль-Джазира», в пользу умиротворения и логики диалога, после угрозы санкций против страны, переживающей заметное ухудшение своей экономики. В результате в Эгейском море стало меньше кораблей, а значит, и меньше напряженности. Мало того, Турция и Греция возобновили переговоры о богатствах Средиземноморья. В июне (2021 года) Эрдоган встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Брюсселе на полях Генеральной Ассамблеи ООН и юбилейного саммита НАТО, чтобы растопить лед и наметить позитивную повестку дня.

Переговоры вели пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Гюлен и директор дипломатического офиса Мицотакиса Элени Сурани, а мотивы заключались в том, чтобы обеспечить спокойный туристический сезон летом.

Также 14 июня министр иностранных дел Греции Никос Дендиас объявил, что его страна и Турция «получают свои соответствующие сертификаты о вакцинации», что было истолковано как снятие запрета на поездки после того, как их граница была закрыта более года.

Это затишье в западной Турции было компенсировано попытками Анкары возродить проект «большая Турция» на Восток в странах Центральной Азии и Кавказа. Проект усилился с падением Афганистана в тиски «Талибана» и готовностью Турции заполнить там вакуум, образовавшийся после ухода американцев.

Турецкие СМИ тут же возобновили разговоры об исторических отношениях с индийским субконтинентом, Пакистаном и Афганистаном, насчитывающих почти тысячу лет, что вполне согласуется с тем, что говорил бывший депутат «справедливости и развития» о «великой Турции». Они (СМИ) напомнили о турецком правлении Индией в течение сотен лет и даже колонизации Британии, отметив, что язык урду содержит слова арабского и турецкого происхождения, и что отношения со странами региона там глубокие, а их исторические и социальные связи обеспечивают Турции «неоценимое преимущество».

Эта пропаганда не была срочной или новой, но Анкара уже давно заинтересована в том, чтобы говорить об этом термине («великая Турция»), особенно в странах, которые она считает входящими в «турецкий мир», включающий единую этническую турецкую версию, и культурную общность тюркоязычных народов в целом (Средняя Азия, страны Закавказья).

Для его развития источники в российских закавказских регионах сообщают, что Турция «активно использует свой академический потенциал, задействует национальные и зарубежные научные институты и неправительственные организации», такие как Турецкий совет и агентство по сотрудничеству и координации Tika. Это начинает раздражать некоторые страны региона, в том числе Россию, где считают, что «пропаганда принята Турцией и для того, чтобы продвинуть термин «турецкий мир».

Как отмечает Имад Чадиак, среди этих попыток-веб-сайт, запущенный Анкарой в 2018 году, который дает турецким гражданам доступ к генеалогическим документам османской эпохи, хранящимся в специальном архиве Главного управления народонаселения и гражданства министерства внутренних дел Турции.

Турецкие власти создали «вкладку генеалогии», которая позволяет пользователям загружать документы о своем происхождении, датируемые примерно 1882 годом. Открытие этого архива вызвало большое давление на сайт в первые дни после объявления, и более 5 миллионов человек турецкого происхождения посетили его по всему миру, чтобы получить информацию о своих корнях и исследовать возможность получения турецкого гражданства.

Официальные круги российских кавказских регионов и Закавказья свидетельствуют о том, что ряд зарубежных исследователей пришел к выводу, что анализ исторических документов об этническом происхождении населения Турции, этнической родственной связи между тюркоязычными народами постсоветских государств и современными тюрками «противоречивы в силу его генетической и этнографическое сходство с потомками греков-киприотов из Малой Азии, армянами и евреями». Это в сравнении с тюркоязычными народами Центральной Азии, чтобы опровергнуть то, что эти круги считают «неправдивыми турецкими претензиями».

По их словам, Анкара «намеренно навязала эти документы», а «несколько СМИ в Центральной Азии показали эти факты», особенно в публикации казахстанского журналиста Тазотова Ахаса.

По мнению зарубежных исследователей, поколение в Турции подрастает исходя из того, что его предки происходили из Средней Азии, и в этих общинах растет потребность в пересмотре идеи турецкой идентичности и формировании государства, а это в глазах кавказских государств может способствовать чтобы «дискредитировать Анкару», отмечает Имад Чидиак.

Так что, «вопросы крови» могут сыграть и злую шутку, о чем политикам стоило бы помнить. Правда, зачастую это у них не получается — амбиции глушат глас здравого смысла.