Проигравшего бой в Абу-Даби Мовсара Евлоева поддержали жители Ингушетии 

В Telegram-канале администрации города Сунжа отмечается: «Лучше я проиграю действующему чемпиону, чем кому-то другому», — сказал в финальной речи Мовсар Евлоев.

«Одно поражение не перечеркивает 20 побед, огромный труд и путь, который Мовсар Евлоев прошел до этого момента. Наш боец вышел против сильнейшего соперника, рискнул всем ради чемпионского пояса и показал характер настоящего бойца. Мы гордимся», — говорится в релизе.

Мэр Назрани, самого крупного населенного пункта республик, Руслан Оздоев написал: «Мовсар, мы с тобой. В минуты побед легко говорить о гордости и поддержке. Но настоящая поддержка нужна тогда, когда бой складывается не так, как хотелось. И сегодня хочу сказать: мы верим в тебя так же, как верили до выхода в октагон».

Он подчеркнул, что за именем бойца — года упорного труда, дисциплина и характер. «Ты дал тысячам мальчишек повод прийти в спортивный зал, поверить в себя и понять, что путь к большим достижениям начинается с ежедневной работы. Ты подарил нам немало поводов для гордости, и один результат этого не изменит. Желаю тебе сил, стойкости и уверенности в себе. Рядом — родные, команда, болельщики и вся Ингушетия. Для нас ты всегда лучший», — подчеркнул градоначальник.

В социальных сетях пишут: «Мовсар, вся Ингушетия по-прежнему с тобой. Это не конец истории. Верим в твое возвращение. Твоя главная победа еще впереди».

Напомним, титульный бой турнира UFC 333 прошел в столице ОАЭ Абу-Даби на Etihad Arena накануне. Рефери остановил поединок за несколько секунд до конца второго раунда после того, как Мовсар Евлоев пропустил ряд ударов.