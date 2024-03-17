С банковской карты жителя Ингушетии похитили 320 тыс. рублей

В дежурную часть ОМВД России по Магасу обратился местный житель, который рассказал, что в декабре 2023 года он одолжил у знакомого карту и привязал ее к своему абонентскому номеру, с согласия владельца.



30 января этого года на карту поступили полмиллиона рублей, которые принадлежат заявителю. Через два дня неизвестный списал с этой карты 490 тыс. рублей, затем вернул 170 тысяч.

Неустановленному злоумышленнику вменяется ст. 159 УК России, проводится проверка.