С горной Ингушетией знакомились участники тура «В стране башен и легенд» 

Как сообщили газете «Ингушетия» в кабинете министров республики, маршрут пролегал через Цей-Лоамский перевал, где на высоте около 2,1 тыс. метров оборудована смотровая площадка. Кроме того, участники увидели башенные комплексы Пялинг, Ний и Цори.

Фам-тур объединил 30 представителей туристической отрасли и блогосферы из различных регионов России. Гости знакомятся с историко-культурным наследием, природными достопримечательностями и туристическими маршрутами республики.

Поездка организована ООО «Сириус» совместно с национальным туроператором «Визит Ингушетия» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Напомним, фам-тур «В стране башен и легенд» проходит в регионе с 22 по 25 октября 2026 года. Его цель: познакомить представителей туристической отрасли с возможностями Ингушетии. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма республики в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Программа включает посещение исторических мест, знакомство с местными традициями и фольклором, участие в мастер-классах и общение с жителями. Такой формат позволяет гостям получить более полное представление о культурном наследии, природных достопримечательностях и туристической инфраструктуре субъекта.

Тур также призван содействовать сохранению историко-культурного наследия и бережному отношению к памятникам архитектуры и природным объектам. Популяризация традиций и поддержка местных инициатив рассматриваются как важные составляющие развития туристической отрасли региона.