Следователи Ингушетии рассказали студентам о вербовке и цифровой безопасности 

Помощник главы управления по общественно-политической работе Умар Горчханов и руководитель отделения кадров Ахмедхан Евлоев рассказали учащимся об угрозах, связанных с терроризмом, объяснили, как молодых людей вовлекают в противоправную деятельность.

Особый акцент они сделали на цифровой безопасности. Студентам напомнили, что интернет не освобождает от ответственности, и на конкретных примерах показали, к каким правовым последствиям ведут распространение запрещенных материалов и участие в экстремистских сообществах.

Юношам и девушкам были даны практические рекомендации: не распространять экстремистские материалы, не передавать личные данные сомнительным ресурсам, критически оценивать предложения о легком заработке и не соглашаться на подозрительные поручения, которые могут обернуться тяжкими преступлениями.

Отдельно обсудили проект «Выход 31», направленный на профилактику вовлечения подростков в преступления. Представители ведомства подчеркнули важность своевременного выявления попыток вербовки, объяснили, что нельзя оставаться один на один с сомнительными предложениями, нужно обращаться за помощью к родителям, педагогам и правоохранительным органам.

Беседа прошла в формате открытого диалога, учащиеся смогли задать вопросы и получить квалифицированные ответы.