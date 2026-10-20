Следователи Ингушетии рассказали студентам о вербовке и цифровой безопасности 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба СУ СКР по Ингушетии

Сотрудники следственного управления СКР по республике провели профилактическую встречу со студентами многопрофильного профессионального колледжа в Назрани. Мероприятие было посвящено противодействию экстремизму и терроризму, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства. 

Помощник главы управления по общественно-политической работе Умар Горчханов и руководитель отделения кадров Ахмедхан Евлоев рассказали учащимся об угрозах, связанных с терроризмом, объяснили, как молодых людей вовлекают в противоправную деятельность. 

Особый акцент они сделали на цифровой безопасности. Студентам напомнили, что интернет не освобождает от ответственности, и на конкретных примерах показали, к каким правовым последствиям ведут распространение запрещенных материалов и участие в экстремистских сообществах. 

Юношам и девушкам были даны практические рекомендации: не распространять экстремистские материалы, не передавать личные данные сомнительным ресурсам, критически оценивать предложения о легком заработке и не соглашаться на подозрительные поручения, которые могут обернуться тяжкими преступлениями. 

Отдельно обсудили проект «Выход 31», направленный на профилактику вовлечения подростков в преступления. Представители ведомства подчеркнули важность своевременного выявления попыток вербовки, объяснили, что нельзя оставаться один на один с сомнительными предложениями, нужно обращаться за помощью к родителям, педагогам и правоохранительным органам. 

Беседа прошла в формате открытого диалога, учащиеся смогли задать вопросы и получить квалифицированные ответы.

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