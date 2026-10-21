Спикер парламента Ингушетии обсудил актуальные вопросы кадастрового учета 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе законодательного органа, в ходе диалога Додова поздравила Гагиева с назначением на пост спикера парламента, подчеркнув, что его профессиональные знания, накопленный опыт и управленческий талант будут способствовать решению задач законодательного обеспечения социально-экономического развития субъекта.

Затем стороны рассмотрели вопросы кадастрового учёта, устранения ошибок в кадастровых сведениях, а также выполнения кадастровых работ применительно к объектам государственной собственности.

По итогам встречи была достигнута договорённость о плотном взаимодействии профильных структур для контроля соблюдения законодательства в этой сфере.

Додова также представила главе парламента новый выпуск информационно-просветительского журнала «Кадастровик», главная цель которого — знакомить аудиторию с деятельностью и событиями в области регулирования кадастровых правоотношений. На страницах издания публикуются наиболее важные и злободневные материалы, вызывающие интерес у жителей Ингушетии.