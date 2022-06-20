— Наши подопечные не подкачали, заняв первые и вторые места в своих весах и завоевав командный кубок, — рассказал газете «Ингушетия» тренер мальчишек Ахмед Жандаров. — Хочется перечислить их имена. Так, на первую ступеньку пьедестала поднялись Тутаев Абдул-Малик 2010 г. р. (вес 42 кг), Цечоев Абдуррахим 2012 г. р. (25 кг), Оздоев Хасан 2010 г. р. (36 кг), Дарсигов Сулейман 2010 г. р. (38 кг), Мужахоев Абдул-Малик 2010 г. р. (44 кг), Оздоев Мухаммад 2010 г. р. (50 кг), Манкиев Яхья 2009 г. р. (52 кг), Темурзиев Назар 2008 г. р. (48 кг), Богатырев Муса 2007 г. р. (54 кг), Олигов Ислам 2006 г. р. (57 кг).

«Серебро» турнира досталось Даскиеву Мухаммаду 2013 г. р. (28 кг), Цечоеву Магомед-Амину 2012 г. р. (37 кг), Торшхоеву Ахмаду 2011 г. р. (34 кг), Гагиеву Рашиду 2010 г. р. (39 кг), Олигову Адаму 2009 г. р. (41 кг) и Темурзиеву Тимуру 2010 г. р. (46 кг).

Ахмед особо подчеркнул, что отличные результаты юных боксеров — это плод кропотливого командного труда всего тренерского коллектива. Это один из основателей боксерской школы возрожденной Ингушетии Макшарип Местоев, Абдул-Малик Жандаров, Беслан Шанхоев, младший брат Ахмеда Исмаил.

Что ж, поздравляем спортсменов и их наставников с такой яркой победой.