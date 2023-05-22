Зелёный марафон прошёл в 5 городах Юга России и Северного Кавказа

Сергей Меняйло, Глава Республики Северная Осетия-Алания:

«Спорт — был и остается одним из самых коротких путей к общению, неотъемлемой частью патриотического и нравственного воспитания молодежи, залогом здоровья и успешного развития всего общества. «Зеленый Марафон» Сбера — верный шаг в этом направлении. Год от года мероприятие становится масштабнее, расширяя географию и привлекая к себе все большее число участников. Я очень рад, что республика принимает участие в таком спортивном мероприятии».

Помимо традиционных забегов для взрослых и детей Сбер подготовил для участников марафона развлекательную программу, мастер-классы и познавательные лекции. Все желающие могли построить скворечник, прослушать лекцию о когнитивном здоровье, проконсультироваться по вопросам донорства головного мозга и многое другое.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Здоровый образ жизни и активное долголетие — одна из составляющих философии Сбера. Мы регулярно проводим турниры среди наших сотрудников и клиентов, устраиваем городские спортивные мероприятия, поддерживаем социальные проекты. Зелёный марафон давно стал традиционным семейным спортивным праздником, в этом году он проводится уже в 10-й раз. На Юге России и Северном Кавказе сегодня в нём приняли участие около 10 тысяч человек — с каждым годом желающих поучаствовать в нём всё больше. По традиции забег носит благотворительный характер: в преддверии Дня защиты детей, мы объявляем о старте сбора средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот».

Совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее» Сбер запустил благотворительную акцию «Мир открытых возможностей». Её цель — помочь детям с особенностями развития получить квалифицированную помощь специалистов, психологов, педагогов для подготовки к школе и социальной адаптации. Акция продлится до 1 сентября 2023 года.