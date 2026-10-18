Старейшины Ингушетии призвали две фамилии мирно уладить спор о башенном комплексе

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона, общественники подчеркнули необходимость конструктивного диалога: сторонам следует услышать друг друга, проявить взаимное уважение и не поддаваться на провокации. Только взвешенные и обдуманные шаги позволят достичь согласия в интересах всего общества.

Отдельная просьба адресована молодым людям. Их просят проявить благоразумие и не совершать действий, способных нарушить общественный порядок.

В Совете старейшин убеждены, что мудрость старших, опора на традиции и готовность к диалогу помогут избежать эскалации.