Студенты Госуниверситета Ингушетии провели уборку на берегу реки Сунжа

«В ходе уборки участники собрали несколько мешков бытового мусора и вывезли его в специализированное место. Мероприятие было организованно в рамках всероссийской акции «Вода России», направленной на очистку берегов водных объектов», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы экологического ведомства по региону.

Напомним, данная инициатива является частью одноимённого федерального проекта, входящего в состав нацпроекта «Экологическое благополучие».

Субботник также приурочили к Году экологии, объявленному в Ингушетии. Участие студентов и преподавателей в подобных мероприятиях направлено на сохранение природной среды и поддержание чистоты прибрежных территорий.