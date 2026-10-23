Туристический потенциал Ингушетии представят участникам фам-тура

В фам-туре примут участие более 50 представителей туристских организаций, в том числе туроператоры, тревел-агенты и менеджеры по туризму. Они смогут лично ознакомиться с туристическими продуктами Ингушетии, оценить качество сервиса и изучить возможности для развития и продвижения маршрутов по республике.

Программа предусматривает посещение исторических мест, знакомство с местными традициями и фольклором, участие в мастер-классах и общение с жителями. Такой формат позволит гостям получить более полное представление о культурном наследии, природных достопримечательностях и туристической инфраструктуре субъекта.

«Фам-тур также призван содействовать сохранению историко-культурного наследия и бережному отношению к памятникам архитектуры и природным объектам. Популяризация традиций и поддержка местных инициатив рассматриваются как важные составляющие развития туристической отрасли Ингушетии», — отметил собеседник.