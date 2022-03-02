Участники подвели итоги деятельности сферы туризма в республике за 2021 год и определили задачи на 2022 год.

В планах мероприятий по развитию туризма и индустрии гостеприимства в 2022 году ведомство определило следующие направления и ключевые задачи:

1. Развитие туристической инфраструктуры и материальной базы туризма, в числе которой планируется:

— создание туристической инфраструктуры на территории ВТРК «Армхи»;

— передача в оперативное управление участков для создания и развития туристической инфраструктуры для СМП;

— поддержка туристических проектов предпринимателей, грантополучателей;

— благоустройство туристических маршрутов и мест в Ассинском и Джейрахском ущельях Ингушетии;

— участие в проекте «Национальные брендовые маршруты», отдельным направлением работы которого станет нефинансовая поддержка Ростуризмом регионов в продвижении туристических маршрутов на внутреннем и внешнем рынке;

— участие в федеральных (национальных) проектах.

2. Проведение событийных и культурных мероприятий регионального и общероссийского уровня.

В планах мероприятий по проведению событийных мероприятий также отмечены точки роста в части развития направлений гастрономического и спортивного туризма.

Так, 1-3 июля 2022 года при поддержке Комтуризма в горах Ингушетии будет организован четвертый сезон бегового проекта «Caucasus Ultra Trail» — ультрамарафон, который объединит 7 республик Кавказа.

1-2 октября регион примет IV Международный асфальтовый марафон «Джейрах». Ежегодно растёт интерес к этому мероприятию, количество участников и география регионов участников.

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Ингушетии, на территории курорта «Армхи» пройдет гастрономический и фотофестиваль «Вкус Кавказа». А также международный фестиваль бейсджамперов, межрегиональный велопоход «От Таргима до Магаса», фестиваль воздушных шаров.

3. Образование. Подготовка высокопрофессиональных специалистов в экскурсионном и гостиничном направлении.

В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2021 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» вводятся новые правила об обязательной аттестации гидов-экскурсоводов и гидов-проводников в 2022 году, в связи с чем Комитетом по туризму для экскурсоводов, работающих в нашем регионе, в текущем году планируется проведение обучающего курса по направлению гид-экскурсовод и итоговой аттестации. В настоящее время проводится работа по принятию соответствующих нормативно-правовых документов, таких как внесение изменений в закон «О туристской деятельности в Ингушетии», разработка положения об аттестации и подготовка учебного пособия для экскурсоводов.