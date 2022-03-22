Участники и посетители XXVIII Международной туристической выставки MITT-2022 имели возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами. Она ежегодно проходит при поддержке Федерального агентства по туризму Российской Федерации.

Более 60 регионов России представили свои туристические продукты и услуги в рамках выставки. Среди иностранных участников представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Филиппины. Впервые приняли участие Алжир, Индонезия и Кения. В 2022 году выставку посетили более 10 тысяч человек.

Комитет по туризму Ингушетии и региональный центр поддержки экспорта выступили организаторами стенда Ингушетии на MITT-2022 и представили республику национальным стендом. Делегацию региона возглавил председатель Комитета по туризму Беслан Мизиев. Участниками делегации республики проведены многочисленные встречи и переговоры, а также состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и развитии туризма с представителями Ростова-на-Дону и Тюмени.

Кроме того, на площадке MITT состоялись переговоры с представителями Республики Беларусь и Витебской области о подписании соглашений о сотрудничестве в сфере туризма.

Туристическую отрасль республики представляли туроператоры ООО «Bella-Tour Кавказ», ООО «Армхи-Трэвэл», ООО «Курорты Ингушетии».

Туроператоры представили широкой аудитории такие направления, как трекинг, экологический туризм, автотуризм, курортный отдых и событийные мероприятия.

На стенде прошла презентация новых туристических буклетов по маршрутам «Легенды Ингушетии», а также нового туристического журнала «Край башен и легенд», презентация видеороликов о туризме в Ингушетии.

Также на выставке MITT республика приняла участие в ежегодном конкурсе видеороликов регионов России и продемонстрировала свой туристический потенциал.

Деловая программа также была неотъемлемой частью MITT. Во время работы выставки состоялись мероприятия, отражающие актуальные для отечественного турбизнеса темы. В этом году прошли конференции по цифровым технологиям в туризме и повышению эффективности бизнеса.

Напомним, в рамках привлечения туристов в Ингушетию региональные власти намерены в текущем году открыть десять прямых авиарейсов в такие города, как Нижневартовск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самара и др.

Информирования жителей о таких возможностях позволит к лету значительно увеличить турпоток в регион. Также сформируют группы, которые пройдут по турмаршрутам, посмотрят их готовность с точки зрения безопасности, улучшится транспортная доступность.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены в 2022 году обустроить туристические маршруты, зоны отдыха для туристов в горном районе республики.