«Торжественное мероприятие с участием главы ведомства Беслана Мизиева проводилось на базе курорта Армхи. В рамках праздничной программы состоялся концерт ингушской эстрады, конкурс художественного рисунка «Мой край! Мой взгляд!», — сказал представитель комитета.

Как отметил собеседник издания, кроме того, жители и гости республики смогли посетить выставку изделий народного промысла и декоративно-прикладного искусства.

Для посетителей, помимо угощений, организовали прогулки и экскурсии по живописным местам курорта со средневековыми башенными комплексами. Главным пунктом программы стало открытие гостевого двора «Армхи». Новые пятиместные гостевые домики готовы принимать туристов.

В конкурс рисунка на стене «Мой край! Мой взгляд!» приняли участие 32 художника. Победителям состязаний вручили призы и дипломы.

На курорте Армхи за счет частных инвестиций построена горнолыжная трасса, предназначенная как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов, есть кресельный подъемник к ней протяженностью 650 м, система искусственного оснежнения, водоотводы. Открыты три бассейна, пункт проката спортивного оборудования, ресторан, магазин, гостиница.

Помимо завершения строительства комплекса «Армхи», планируется создание горно-туристического комплекса «Цори». По предварительной оценке, площадь обоих курортов составит 50 кв. км, будет проложено 62 км горнолыжных трасс и установлено 19 подъемников. Потенциал создания спальных мест в отелях оценивается в 12,5 тыс., а ежедневная пропускная способность на лыжных спусках — 28 тыс. человек.

Как сообщал ранее премьер Ингушетии Владимир Сластенин, на популярных туристических маршрутах установлены качели, санитарные объекты, 20 новых кемпинг-зон и беседки, проложено 20 туристических маршрутов на основании мифов и легенд.

Как отметил Сластенин, выступая в местном парламенте с отчетом республиканского правительства за минувший год, общий туристский и экскурсионный поток в республику составил 103 тысячи человек, численность размещенных лиц за 2021 год выросла на 178% по сравнению с 2019 годом.

В целях развития туристической инфраструктуры на территории курорта Армхи открыты новые гостевые дома «Джейрах», «Комфорт», «ИнгРетро» общим количеством 60 коек. Проведена реконструкция водно-спортивного комплекса «Чайка».

Кроме того, в регионе запущен новый туристический портал с онлайн-вещанием наиболее популярных туристических дестинаций.

Проведены событийные и культурные мероприятия регионального и общероссийского уровня, направленные на создание позитивного имиджа, а также увеличение потока туристов на территорию республики.

Власти организовали гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни», экскурсии для школьников по горной Ингушетии в рамках проекта «Юность на Шелковом пути», III Международный марафон «Джейрах», приуроченный к Всемирному дню туризма.

В рамках мероприятий по продвижению и созданию нового бренда региона ведется работа по регистрации.