Гостей встретили традиционным ингушским блюдом «чапильг», цветами, подарками и сувенирами. Команда экспедиции была приятно удивлена проявленному гостеприимству. Один из участников особо отметил: «Нас никогда так не встречали!»

Путешественники начали свой поход по городам и весям необъятной страны в марте текущего года из Сочи и «намотали» за это время почти 35 тысяч километров, посетив при этом более 50 субъектов России. Основная задача экспедиции — показать Россию, её богатейшее природно-географическое, историческое, культурное наследие, огромный туристический потенциал, интеллектуальный капитал.

Ингушский путешественник, член научного совета Русского географического общества, член президиума Федерации спортивного туризма России, рассказал об уникальной экспедиции «РоссиЯ-2021»: «Начиная нашу экспедицию, мы преследовали четыре цели: научную, просветительскую, спортивную и патриотическую. Основной линией идет патриотическая задача. Наш девиз: «Откроем Россию заново вместе». Это посыл людям, в первую очередь молодёжи. У нас в последнее время слишком много идет негативной информации, особенно из соцсетей. Мы хотели показать Россию как раз с другой стороны, чтобы ее увидела и молодёжь в том числе».

По словам Мержоева, сопровождение экспедиции в соцсетях позволяет «зацепить» молодежь, которая, к сожалению, не так хорошо знает свою страну, а все чаще ориентируется на Запад.

Константин уже тридцать с лишним лет путешествует по всему миру. У него были экспедиции длиною по три года: кругосветные, трансконтинентальные и т. д.

«Этой экспедицией мы хотим продемонстрировать, что именно существует в нашей стране: многонациональной, многоконфессиональной. Что мы живем в добрососедских отношениях со всеми нациями и со всеми вероисповеданиями. У нас не делят ни по цвету кожи, ни по разрезу глаз, как это бывает в развитых странах», — говорит Мержоев.

Члены экспедиции не просто отправились в путешествие. Перед этим практически всем пришлось уволиться с работы. На целый год, естественно, никто просто так не отпускает.

Команда экспедиции собрана из более чем тысячи претендентов, которые выходили на Константина Мержоева и просили взять с собой. Путешествие, что называется, на перекладных предполагает аскетические условия и хорошую физическую подготовку. Предпочтение отдавалось людям, имеющим маломальский опыт длительных походов. К тому же не каждый себе может позволить уйти на целый год. Поэтому из тысячи с лишним претендентов осталось только девять смельчаков.

Уже пройдено почти 35 тысяч километров. Экспедиция близится к завершению, впереди конечная остановка — город Сочи. Команда любителей экстрима стартовала 3 марта текущего года из того же Сочи. По словам Константина Мержоева, основной сложностью для них стали погодные условия. На вопрос, собирается ли он в следующем году организовать подобную экспедицию, прозвучал твёрдый ответ: «Обязательно!»

Напомним, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградит знаменитого путешественника, многократного чемпиона страны по спортивному туризму Константина Мержоева юбилейной медалью «250-летие единения Ингушетии с Россией».