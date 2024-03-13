Учителя в Ингушетии напомнили о важности своевременных платежей за электроэнергию

Слова педагога подтверждает безупречная история сотрудничества с «Россети Северный Кавказ»: Луиза Магомед-Салиевна всегда своевременно рассчитывается с гарантирующим поставщиком, внося вклад в обеспечение энергетической безопасности региона.

«Это действительно важно для меня. Учить детей морали и нравственности необходимо на собственном примере. Вплоть до мелочей. К тому же, всегда нужно разбираться в вопросе в целом. Высокая платежная дисциплина равно новые вложения в отрасль, а значит — свет в моем доме, школах, детских садах и больницах», — говорит педагог.

Потребленную электроэнергию Луиза Аушева оплачивает, используя мобильное приложение энергокомпании «Свет Онлайн» (доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore). С помощью сервиса можно заплатить за энергоресурс, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

«Простой в использовании и функциональный сервис. Рекомендую: очень экономит самый ценный наш ресурс — время», — подчеркивает Луиза Аушева.