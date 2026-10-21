Ушел из жизни почетный гражданин Карабулака Ингушетии Азамат Мурзабеков

Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, Мурзабеков был заслуженным строителем республики, обладателем серебряной медали ВДНХ СССР, кандидатом технических наук. Он долгие годы проработал на руководящих должностях в строительной отрасли Ингушетии и за ее пределами.

В последнее время, пока здоровье позволяло, ветеран труда занимался общественной деятельностью, был наставником молодежи.

Дала гешт долда.