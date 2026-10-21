Ушел из жизни почетный гражданин Карабулака Ингушетии Азамат Мурзабеков

После продолжительной болезни ушел из жизни почетный гражданин города Карабулак Азамат Мурзабеков. Глава муниципалитета Ахмед Дидигов выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Азамата Азраиловича.
Как информировали газету «Ингушетия» в мэрии города, Мурзабеков был заслуженным строителем республики, обладателем серебряной медали ВДНХ СССР, кандидатом технических наук. Он долгие годы проработал на руководящих должностях в строительной отрасли Ингушетии и за ее пределами.
В последнее время, пока здоровье позволяло, ветеран труда занимался общественной деятельностью, был наставником молодежи.
Дала гешт долда.