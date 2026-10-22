В Экажево Ингушетии благоустроили прилегающую к паспортной службе территорию

Не так давно в адрес главы администрации Назрановского района Мухарбека Аушева поступило обращение от начальника подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России Лейлы Могушковой, а также местных жителей. Заявители просили привести в порядок прилегающую к зданию паспортной службы территорию в сельском поселении Экажево.
Как информировали газету «Ингушетия» муниципальные власти, в ходе мониторинга по указанию главы района было установлено, что дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за глубоких просадок грунта в период осадков здесь регулярно возникали подтопления. Вода скапливалась на территории и затапливала подвальное помещение, что создавало серьезные трудности для посетителей, приходящих за получением социально значимых услуг.
В настоящее время объект полностью приведен в нормативное состояние: выполнены выравнивание основания и укладка нового асфальтобетонного покрытия.