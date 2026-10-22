В горной Ингушетии обнаружена уникальная бритва XVI века 

По словам заместителя директора ООО «Археоцентр» Дамира Соловьева, обнаружена уникальная бритва, которую многие современники отнесли бы к категории опасных. Предмет состоит из латунной обоймы, навершие которой увенчано скульптурным изображением животного (возможно, слона или собаки), и металлического лезвия, вставляющегося в обойму.

«Уникальность находки в том, что она предположительно датируется XVI веком и имеет западноевропейское происхождение. На территории Восточной Европы и Российской Федерации аналогов этому предмету нет. Однако при подготовке отчетной документации был найден аналогичный предмет в коллекции австрийского коллекционера Альберта Фигдора (австрийский банкир и коллекционер произведений искусства), собиравшего свою коллекцию в начале XX века. Его экземпляр поступил в коллекцию в 1935 году и датирован XV веком, но его происхождение неизвестно, а изучение затруднено. Артефакт, обнаруженный в Ингушетии, станет частью истории республики и после обработки коллекции и составления отчета будет передан в музей региона», — сказал эксперт.

Ранее на территории комплекса «Хамхи» также были найдены две вазы, которые, по словам специалистов, по своей научной и исторической значимости сопоставимы с экспонатами Государственного Эрмитажа.