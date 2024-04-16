В Ингушетии блокируют веб-сайты по продаже оружия

Сотрудники прокуратуры Джейрахского района провели проверку в интернете и выявили сайт, на котором продавалось оружие без необходимых лицензий и разрешений, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.
«Эта деятельность является нарушением закона, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность», — сказал собеседник издания.
Прокуратура приняла меры и обратилась в суд с требованием заблокировать данный ресурс. Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил иск.