В Ингушетии на площади 18 га загорелась сухая трава 

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание сухой травы на площади 18 га.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, причина происшедшего устанавливаются.

Ранее в чрезвычайном ведомстве информировали, что 10-12 июля текущего года на территории республики ожидается высокая пожарная опасность IV класса.