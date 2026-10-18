В Ингушетии обсудили меры поддержки бизнеса при выходе на внешние рынки 

Отмечается, что участникам представили действующие программы субсидирования и компенсации затрат, возможности льготного финансирования, также консультационные и образовательные услуги для экспортеров.

Эксперты разъяснили алгоритмы поиска зарубежных партнеров, организацию бизнес-миссий и участие в международных выставках. Особый акцент был сделан на требованиях к качеству, сертификации и маркировке продукции в странах назначения. Кроме того, предприниматели узнали о порядке обращения за поддержкой, необходимых документах и сроках рассмотрения заявок.

В ходе диалога предприниматели смогли задать интересующие вопросы и обсудить перспективы сотрудничества с Центром поддержки экспорта и АНО «Мой бизнес».

По итогам встречи участники отметили важность продолжения совместной работы, направленной на продвижение ингушской продукции на зарубежные рынки и укрепление экспортного потенциала региона.

В мероприятии приняли участие Радмила Нальгиева, генеральный директор АНО «Мой бизнес» Исмаил Албагачиев, врио генерального директора Центра поддержки экспорта Якуб Гандалоев, председатель комитета по поддержке МСП ТПП Заур Кодзоев, представители бизнес-сообщества региона.