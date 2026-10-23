В Ингушетии обсудили роль волонтёров в общественной жизни

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе центра, спикером выступила начальник организационного отдела «Дома молодёжных организаций» Анжелика Чахкиева.

В ходе встречи участники обсудили значимость добровольческой деятельности, роль волонтёров в жизни общества и возможности каждого внести свой вклад в позитивные изменения. Лекция стала площадкой для обмена опытом, вдохновения и новых идей.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают молодёжи осознать ценность добровольчества и найти для себя направление, в котором они смогут приносить пользу обществу.