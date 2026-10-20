В Ингушетии при столкновении двух машин пострадали пять человек 

Сигнал о ДТП с участием Lada Priora и ВАЗ-2115 поступило в дежурную смену регионального главка чрезвычайного ведомства накануне в 22 часа 3 минуты. На место происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи».

Пострадавшие на машине скорой помощи и попутном транспорте доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу и ДРКБ в Назрани. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.