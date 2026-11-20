Спикерами встречи выступили: Муса Тумгоев — президент фонда «Живая Земля», Сулейман Ажигов — руководитель проектов «Движения Первых» и Ася Нальгиева — специалист местного отделения Первых городов Назрань и Магас.

На мероприятии обсудили вопросы сохранения национальных традиций и уважения к старшим; неразрывную связь горских адатов с бережным отношением к природе; формирование экологической культурой личности.

Особо отмечается, что участники встречи задали много вопросов и получили искренние советы от старших.