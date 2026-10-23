В Ингушетии состоится IX Общероссийский муниципальный правовой форум

По информации, предоставленной газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства, центральной темой станет применение нового федерального закона о местном самоуправлении в единой системе публичной власти.

Как отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, проведение форума подобного уровня в республике позволит обсудить актуальные вопросы развития местного самоуправления и выработать предложения по совершенствованию правового регулирования.

Среди участников заявлены депутат Госдумы Виктор Кидяев, руководитель аппарата Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Игорь Бабичев, доктор юридических наук, доцент МГУ Ольга Баженова и другие эксперты.

В центре обсуждения будут разграничение полномочий, правовые механизмы работы муниципалитетов и вопросы, возникающие при реализации нового законодательства. Участники рассмотрят, как органы местного самоуправления должны адаптировать свою деятельность к новым требованиям и обеспечить соответствие принимаемых решений действующим нормам права.

«Я сам юрист, мой профессиональный стаж превышает 40 лет. Поэтому всегда требую особого внимания к юридическому сопровождению работы органов власти. Каждому вновь назначенному руководителю республиканского ведомства или муниципалитета я прямо говорю: укрепляйте юридические службы, привлекайте сильных специалистов, не принимайте решений без тщательной правовой проработки. Задача юриста — заранее увидеть риски, предупредить нарушение закона, защитить интересы республики и самого руководителя. Когда юридическая служба работает профессионально, многие проблемы можно предотвратить ещё до того, как они приведут к серьёзным последствиям», — подчеркнул

Махмуд-Али Калиматов.

Глава региона также добавил, что сильная юридическая служба является необходимым условием законности управленческих решений как на республиканском, так и на муниципальном уровне. По его словам, правовая проработка решений позволяет руководителям органов власти действовать в рамках закона и своевременно предупреждать возможные нарушения.

Ожидается, что форум станет площадкой для обмена опытом между представителями регионов и экспертами в области права. Его участники смогут обсудить практические вопросы применения муниципального законодательства и подготовить предложения, направленные на совершенствование работы органов местного самоуправления в интересах населения.