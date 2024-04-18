В Ингушетии удвоили выплаты семьям мобилизованных

«В первый же год спецоперации было введено более 20 дополнительных мер соцподдержки семей участников СВО. С 1 января 2024 года на 100% увеличена единовременная денежная выплата, теперь сумма составляет 200 тыс. рублей», — написал руководитель субъекта.

Кроме того, семьи участников СВО получают бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50% от текущего платежа. Также военнослужащим, получившим ранения в ходе спецоперации, оказывается материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

Глава республики подчеркнул, что эти меры не только материальная компенсация рисков, но и выражение благодарности за вклад в безопасность государства.

«Они герои, они защитники Родины и сильные духом ребята, которые готовы жизнь отдать за свою страну, за семью, за все, что искренне любят и чем дорожат. Мы будем постоянно заботиться об их близких и родных людях», — добавил Калиматов.