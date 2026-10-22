В Ингушском Госуниверситете открыли «Школу молодого следователя»

Руководитель следственного управления Ахмед Асхабов провел встречу со студентами и дал старт первому занятию школы. В рамках мероприятия сотрудники ведомства выступили с тематическими лекциями.

Старший инспектор отделения кадров Людмила Юшкова рассказала об особенностях службы в следственных органах, требованиях к кандидатам, специфике работы следователя и перспективах карьерного роста.

Руководитель отделения кадров Ахмедхан Евлоев осветил вопросы организации работы с общественными помощниками следователя в системе СК России. Старший помощник руководителя управления Георгий Семенюк прочитал лекцию на тему «Терроризм и его проявления среди молодежи».

Студентам объяснили, как молодых людей вовлекают в противоправную деятельность, в том числе через соцсети и мессенджеры, напомнили об ответственности за преступления террористической направленности, предусмотренной российским законодательством.

Особое внимание уделили проекту «Выход 31», который направлен на профилактику вовлечения подростков в преступления. Участникам встречи рассказали о важности своевременного выявления попыток вербовки, критической оценки информации и обращения за помощью к родителям, педагогам и правоохранительным органам.

Сотрудничество следственного управления с Ингушским государственным университетом позволит студентам углубить знания по уголовному праву и процессу, получить практическое представление о работе следователя и подготовиться к возможному поступлению на службу в Следственный комитет России.