В Магасе дан старт проведению Международного научного форума

Как информировали газету «Ингушетия» в Миннаце региона, данное событие, организованное министерством, призвано стать главной платформой для обмена мнениями между историками, специалистами по поисковой работе и учеными из разных уголков нашей страны. Основным фокусом форума станет переломный этап одного из самых затяжных противостояний Великой Отечественной войны — мужественная оборона Малгобека.

Министр по делам национальностей республики Руслан Мизиев подчеркнул: «Наша цель — сохранить историческую правду, дать отпор попыткам искажения истории и увековечить подвиг сотен тысяч советских военнослужащих, отдавших свои жизни за защиту Кавказа».