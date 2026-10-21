В Магасе провели семинар по медиасопровождению воспитательной работы в школах

Участниками мероприятия выступили советники директоров учебных заведений региона по воспитанию. Встреча была направлена на развитие профессиональных компетенций в сфере информационной работы.

В ходе семинара рассмотрели вопросы освещения воспитательной деятельности образовательных организаций, использования современных медиаресурсов и взаимодействия с родителями. Отдельное внимание уделили информационному сопровождению совместных инициатив, объединяющих педагогов, советников директоров по воспитанию, родителей и учащихся.

Собравшиеся также обсудили, как с помощью грамотной работы с информацией рассказывать о школьных проектах и значимых событиях, привлекать к ним внимание общественности и повышать открытость воспитательной деятельности.

Отмечается, что семинар послужил площадкой для совершенствования навыков работы с информацией и повышение качества медиасопровождения воспитательных мероприятий в образовательных организациях республики.