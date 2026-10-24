В Магасе создадут 10-метровый торт в виде башни для установления рекорда России 

Над тортом в форме средневековой башни будет работать кондитер Луиза Цицкиева вместе со своей командой. Это не просто десерт, а масштабное произведение, в котором вековые традиции соединяются с современным мастерством, создавая впечатляющий образ. Гости смогут наблюдать за процессом создания торта.

Администрация города приглашает всех не пропустить исторический момент и стать свидетелями установления рекорда.

Как ранее информировало наше издание, для кондитера это не первый опыт создания масштабных сладких изделий. В 2021 году Луиза Цицкиева и ее коллеги установила рекорд России, приготовив пирожное «Брауни» длиной 127 метров и весом 1347 кг.