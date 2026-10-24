В Магасе создали торт-башню и официально установили рекорд России 

Над тортом в форме средневековой башни работала кондитер Луиза Цицкиева вместе с командой. Сладкое сооружение собрали из 5,2 тысячи съедобных «кирпичиков». Для их изготовления использовали 1,3 тонны шоколада, свыше 450 кг сахара, почти 380 кг муки и 11 тысяч яиц.

В министерстве культуры и туризма, поддержавшем масштабное культурно-гастрономическое событие, отметили, что цветочная организация «Бутон» совместно с кондитерской «Брауни» создали впечатляющее кондитерское произведение в Магасе.