В Магасе создали торт-башню и официально установили рекорд России 

В столице республики официально зафиксирован рекорд России: 24 октября в 17 часов 20 минут здесь создали 10-метровый торт, высота которого сопоставима с трехэтажным домом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минкультуры и туризма региона.
Над тортом в форме средневековой башни работала кондитер Луиза Цицкиева вместе с командой. Сладкое сооружение собрали из 5,2 тысячи съедобных «кирпичиков». Для их изготовления использовали 1,3 тонны шоколада, свыше 450 кг сахара, почти 380 кг муки и 11 тысяч яиц.
В министерстве культуры и туризма, поддержавшем масштабное культурно-гастрономическое событие, отметили, что цветочная организация «Бутон» совместно с кондитерской «Брауни» создали впечатляющее кондитерское произведение в Магасе.