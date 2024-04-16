В Малгобеке начались работы по устранению ям и неровностей дорожного покрытия.

Отмечается, что график работ по ремонту дорог составляется, исходя из результатов мониторинга состояния улиц города. Эксперты внимательно исследуют те участки, на которые чаще всего поступают жалобы от местных жителей.

Также отмечается, что в дальнейшем работы по восстановлению повреждённых участков дорожного полотна в Малгобеке будут продолжены.