В Назрановском районе состоялись похороны участника СВО Якуба Берсанова

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации муниципалитета, Якуб Ахметович Берсанов погиб, выполняя свой воинский долг в ходе боевых действий.

По поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова, представители администрации Назрановского муниципального района прибыли на церемонию, чтобы поддержать семью и разделить горечь утраты.

В прощании приняли участие руководитель района Мухарбек Аушев, его заместитель Тимерлан Измайлов, председатель местного Совета депутатов Идрис Экажев, его заместитель Джабраил Шанхоев, а также главы сельских поселений.

Сотрудники администрации выразили искренние соболезнования родным и близким, разделяя скорбь по поводу невосполнимой потери.

Светлая память о Якубе Берсанове, до конца исполнившим свой долг, навсегда сохранится в сердцах его родных, земляков и всех, кто его знал.