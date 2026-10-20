В Санкт-Петербурге состоится встреча представителей ингушского землячества

Как сообщили газете «Ингушетия» в Полпредстве, за «круглым столом» 25 октября, в воскресенье, будут обсуждаться вопросы сохранения традиционной культуры и идентичности. Поговорят о ценностях семьи и уважении к старшим, о жизни вдали от дома и поддержке земляков.

«Гости с удовольствием ответят на все ваши насущные вопросы. Ждем вас в нашем офисе по ул. Роменской 4/22 Б (метро Лиговский проспект)», — подчеркнули в Полпредстве Ингушетии.