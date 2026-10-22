В селе Экажево Ингушетии почтили память выдающегося поэта Джемалдина Яндиева

Как сообщили газете «Ингушетия» в учреждении культуры, мероприятие посетили почетные гости; начальник социального отдела администрации Назрановского района Мадина Сагова, Народные поэты Султан Мережков, Дауд Хамхоев и Исрапил Татриев.

Самым трогательным моментом вечера стало выступление юных чтецов, учеников третьей школы Экажево. Стихи Джемалдина Яндиева в их исполнении звучали по-особенному искренне и проникновенно.

«Особенно символично, что в этом году, когда в России отмечается День языков народов России, учрежденный Президентом Владимиром Путиным, мы вспоминаем людей, которые своим трудом сохраняли и развивали языки нашей страны. Джемалдин Яндиев оставил значительный след и в ингушской литературе, и в культурном диалоге с русской классикой», — подчеркнули спикеры мероприятия.