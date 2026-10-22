В селе Нестеровское Ингушетии состоится фестиваль сельской молодежи

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, в программе фестиваля: спортивные состязания, национальные игры, призы и подарки, вкусная еда,

интересные мастер-классы.

По словам организаторов, это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, а также познакомиться с народными традициями и культурой. Программа охватывает широкий спектр культурно просветительских и спортивных мероприятий.