В селе Нестеровское Ингушетии состоится фестиваль сельской молодежи

Павел Цороев
Фото:
администрация Сунженского района РИ

В сельском поселении Нестеровское, перед зданием районной администрации Сунженского района, 24 октября состоится массовый фестиваль сельской молодежи «Юрт-Ганз».

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, в программе фестиваля: спортивные состязания, национальные игры, призы и подарки, вкусная еда,
интересные мастер-классы.

По словам организаторов, это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, а также познакомиться с народными традициями и культурой. Программа охватывает широкий спектр культурно просветительских и спортивных мероприятий.

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