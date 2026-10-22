В селе Нестеровское Ингушетии состоится фестиваль сельской молодежи

В сельском поселении Нестеровское, перед зданием районной администрации Сунженского района, 24 октября состоится массовый фестиваль сельской молодежи «Юрт-Ганз».
Как информировали газету «Ингушетия» в администрации района, в программе фестиваля: спортивные состязания, национальные игры, призы и подарки, вкусная еда,
интересные мастер-классы.
По словам организаторов, это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, а также познакомиться с народными традициями и культурой. Программа охватывает широкий спектр культурно просветительских и спортивных мероприятий.