В шорт-лист кинофестиваля «Золотая башня» Ингушетии вошли 69 фильмов

В шорт-лист XII Международного кинофестиваля «Золотая башня», торжественное открытие которого пройдет 25 октября в стенах Театре юного зрителя Ингушетии, вошли 69 киноработ из разных стран мира.
«География конкурсных заявок охватывает Европу, Азию и Латинскую Америку. Свои фильмы представят авторы из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Индии, Китая, Ирана, Индонезии, Турции, Германии и Бразилии. Победителей определит профессиональное жюри, предусмотрено девять номинаций», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ЦТКиКИ региона.
Зрители смогут увидеть конкурсные работы на десяти площадках субъекта — в домах культуры, кинотеатрах и Центре театра, кино и креативных индустрий. Показы пройдут с 23 по 28 октября.
«Подробное расписание показов с адресами площадок и временем сеансов организаторы опубликуют в ближайшее время», — подытожил собеседник.