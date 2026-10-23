В столице Ингушетии прошла презентация цифровой платформы «ПрофПлюс»

Как отметил собеседник, проект направлен на расширение социальной поддержки работников, предоставление дополнительных льгот и внедрение современных цифровых сервисов в деятельность профсоюзных организаций.

В презентации приняли участие председатели республиканских и первичных профсоюзных организаций, представители студенческого профсоюзного комитета Ингушского госуниверситета, Молодёжного совета Федерации профсоюзов, а также приглашённые гости — главные специалисты отдела общественно-политического развития Управления внутренней политики администрации Главы и правительства региона Фатима Дзарахова и Тамара Албакова.

Открывая встречу, председатель Федерации профсоюзов Ингушетии Хади Оздоева подчеркнула: «Наша цель — не формальное число подключений, а реальная работа платформы в интересах членов профсоюзов Республики Ингушетия».

Платформа «ПрофПлюс» объединяет программу скидок и привилегий с цифровыми инструментами взаимодействия профсоюзных организаций и их членов. Пользователи смогут приобретать товары и услуги на специальных условиях в торговых сетях, аптеках, медицинских учреждениях, санаторно-курортных организациях и других предприятиях-партнёрах. Программа охватывает более 6 тысяч партнёров по всей России, свыше 100 тысяч адресов предоставления скидок и насчитывает порядка 650 тысяч пользователей. В Ингушетии заявлено более 300 партнёров, работа по расширению сети продолжится.

По данным ФНПР, только за сентябрь 2026 года члены профсоюзов воспользовались предложениями платформы около 107 тысяч раз, сэкономив более 41,4 млн рублей. Участие для членов профсоюзов бесплатное, предусмотрена возможность предоставить доступ двум членам семьи.

Федерация профсоюзов Ингушетии провела подготовительную работу: сформированы сведения о 85 первичных профсоюзных организациях для оформления лицензий и сертификатов доступа. После завершения процедур председателям первичных организаций предстоит проинформировать членов профсоюзов о порядке подключения, организовать выдачу сертификатов и оказать информационную поддержку.

В рамках презентации по видеоконференцсвязи выступила специалист проекта «ПрофПлюс» Ольга Шкалова, рассказавшая о функциональных возможностях платформы, порядке регистрации и дальнейших этапах внедрения.

Помимо скидочной программы, «ПрофПлюс» предусматривает оперативное информирование членов профсоюзов, проведение опросов и голосований, развитие обратной связи и совершенствование организационной работы.